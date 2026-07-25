Khởi tố cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ cùng 2 bị can

Theo Bộ Công an, tình trạng chuyển giá, trốn thuế thời gian qua diễn biến phức tạp, không chỉ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn xảy ra tại các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua hình thức thành lập các pháp nhân ở nước ngoài.

Chiều 25-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin, thời gian qua, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh.

Kết quả bước đầu xác định một số doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực mua sắm, nhập khẩu thiết bị y tế và thuốc tân dược có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước, làm tăng chi phí đầu tư y tế, giá thuốc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người bệnh.

Bị can Bùi Chân Phương. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Cơ quan điều tra xác định Bùi Chân Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ) đã thành lập, điều hành Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim, Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai, cùng 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Bị can Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngày 24-7, C03 ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

C03 khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam Bùi Chân Phương; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Hiện C03 đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can, đối tượng liên quan tại các công ty do Bùi Chân Phương chỉ đạo, điều hành và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đồng thời xác minh tài sản để phục vụ thu hồi triệt để cho Nhà nước.

ĐỖ TRUNG