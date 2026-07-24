Sắp xét xử vụ buôn lậu hơn 700 viên kim cương vào Việt Nam

TAND TPHCM dự kiến ngày 31-7 sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo trong vụ buôn lậu 715 viên kim cương trị giá hơn 6,8 tỷ đồng từ Ấn Độ vào Việt Nam. Vụ án còn liên quan hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) bị truy tố về tội "Buôn lậu". Bị cáo Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị truy tố về các tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ".

Hai bị cáo còn lại gồm Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội Môi giới hối lộ và Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi, em ruột Nga) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa; đại diện VKSND TPHCM thực hành quyền công tố là kiểm sát viên Nguyễn Thị Thùy Trang. Có 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Tang vật trong vụ án buôn lậu kim cương

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2023 đến tháng 10-2024, Shaileshkumar nhiều lần vận chuyển trái phép kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam theo chỉ đạo của Shah Hemantkumar Sureshkumar, người điều hành Công ty Nsh & Co (Ấn Độ), để giao cho Nguyễn Thị Linh tiêu thụ.

Ngày 23-10-2024, khi nhập cảnh vào Việt Nam, Shaileshkumar mang theo vali chứa 715 viên kim cương nhưng không khai báo hải quan. Qua kiểm tra tại sân bay, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay phát hiện, bắt giữ.

Kết quả giám định xác định số tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, tổng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định trước đó Shaileshkumar đã 4 lần đưa trót lọt 762 viên kim cương vào Việt Nam. Tuy nhiên, do không thu giữ được tang vật nên chưa đủ căn cứ xác định giá trị để xử lý hình sự đối với các lần vận chuyển này.

Cáo trạng cũng xác định sau khi Shaileshkumar bị bắt, Nguyễn Thị Linh đã nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm cách “chạy án”, giúp bị cáo được tại ngoại hoặc sớm về nước.

Dù biết không có khả năng thực hiện, Nga vẫn giới thiệu Lý Thị Ngọc Bích. Tin tưởng, Linh đã đưa hơn 1 tỷ đồng cho Bích để nhờ tìm người có chức vụ, quyền hạn can thiệp vụ án. Tuy nhiên, Bích bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

SONG MAI