Phát hiện gần 50.000 đôi giày giả mạo các nhãn hiệu lớn để xuất khẩu

Từ thông tin do Cơ quan Điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ (HSI) cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) kiểm tra, phát hiện một doanh nghiệp tại TPHCM sản xuất gần 50.000 đôi giày có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Thông tin trên được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết vào sáng 24-7. Cơ quan chức năng đánh giá đây là vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô lớn, tính chất phức tạp và có yếu tố xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (ngoài cùng bên trái) trực tiếp chỉ đạo kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: DMS

Tháng 6-2026, thông qua kênh trao đổi nghiệp vụ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và HSI, cơ quan này tiếp nhận thông tin ban đầu về một đường dây có dấu hiệu tổ chức gia công giày mang nhãn hiệu Nike tại Việt Nam để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Sau đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với HSI xây dựng phương án kiểm tra, bảo đảm giữ bí mật nhằm ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tang vật.

Kết quả xác minh cho thấy quy mô vụ việc lớn hơn nhiều so với thông tin ban đầu. Từ khoảng 12.000 đôi giày nghi vấn, cơ quan chức năng xác định tổng số hàng hóa liên quan lên tới gần 50.000 đôi giày đang được gia công tại một cơ sở sản xuất.

Bằng mắt thường khó phát hiện và phân biệt giày thật và giả. Ảnh: DMS

Theo cơ quan chức năng, bằng mắt thường rất khó phân biệt với hàng chính hãng. Mã xác thực trên từng đôi giày cũng bị sao chép từ sản phẩm thật.

Nhận định số hàng hóa còn lại có nguy cơ tiếp tục được hoàn thiện để xuất khẩu, ngày 16-7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ban hành quyết định kiểm tra Công ty MP (trụ sở tại TPHCM). Cuộc kiểm tra được thực hiện với sự phối hợp của Cục A05 (Bộ Công an) và Công an TPHCM.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện doanh nghiệp này đang sản xuất, lưu giữ số lượng lớn giày thành phẩm và bán thành phẩm mang các nhãn hiệu “NIKE”, “NIKE AIR” và “AIR JORDAN”.

Những sản phẩm vi phạm. Ảnh: DMS

Đoàn kiểm đếm được 25.396 đôi giày thành phẩm mang các nhãn hiệu Nike và Air Jordan, tổng trị giá hơn 12,3 tỷ đồng. Cùng với đó là 20.875 đôi mũ giày và 10.800 đôi đế giày mang dấu hiệu Nike đang trong quá trình hoàn thiện, tổng trị giá hơn 11,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, nếu tính theo giá thị trường, tổng giá trị lô hàng hơn 100 tỷ đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện doanh nghiệp này cho biết, toàn bộ số hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng gia công ký với Công ty F.C.T. Nguyên vật liệu do đối tác nước ngoài cung cấp, doanh nghiệp thực hiện gia công theo đơn đặt hàng và xuất trả sản phẩm cho đối tác để xuất khẩu.

Theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, từ đầu năm 2026 đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này đã xuất khẩu 11 container giày thành phẩm mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan sang thị trường Hoa Kỳ, với tổng trị giá khai báo hơn 25,46 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo văn bản xác nhận của Nike Việt Nam và thư của Giám đốc cấp cao Bộ phận Li-xăng toàn cầu của Nike Inc., Nike khẳng định, chưa từng cấp bất kỳ giấy phép, hợp đồng li-xăng hoặc văn bản ủy quyền nào cho một công ty trách nhiệm hữu hạn nào tại Hoa Kỳ; đồng thời không cho phép các tổ chức, cá nhân này đại diện hoặc nhân danh Nike trong hoạt động kinh doanh.

Cơ quan chức năng làm việc với đại diện công ty sản xuất. Ảnh: DMS

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra nhận định số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đây là một trong những vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô lớn, tính chất phức tạp được phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc liên quan số lượng hàng hóa rất lớn, có yếu tố xuyên biên giới với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, kết quả bước đầu của vụ việc khẳng định quyết tâm thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền sở hữu trí tuệ. Vụ việc cũng cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp quốc tế trong phát hiện, chia sẻ thông tin và xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Hiện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã lập biên bản kiểm tra, áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng xác minh nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, đối tác nhập khẩu và dự kiến chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định, làm rõ toàn bộ đường dây vi phạm.

PHÚC HẬU