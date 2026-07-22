Kinh tế

Bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế xác minh thông tin bị phạt tới 100 triệu đồng

SGGPO

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định có có hiệu lực từ ngày 21-7-2026.

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuế tại trụ sở Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuế tại trụ sở Thuế TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nghị định bổ sung quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

Phạt tiền 50-100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung cấp thông tin hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết; thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Điều ước quốc tế Cơ quan thuế Cung cấp thông tin Vi phạm hành chính khai báo không trung thực xử phạt

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