Nhập khẩu than từ Lào: Chỉ bàn làm, không bàn lùi

Ngày 27-8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với các tập đoàn và tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản để thúc đẩy hợp tác thương mại than với Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp với các tập đoàn, tổng công ty năng lượng, ngày 27-8. Ảnh: B.C.T

Tham gia có Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Đông Bắc và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Vụ Dầu khí và than cho biết đã tư vấn và chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện và các đơn vị liên quan xem xét việc mua than của Lào cho sản xuất điện, tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn 2025-2030, Việt Nam cần nhập khẩu lượng than lớn (khoảng 60-100 triệu tấn/năm), nhưng hiện tại, hợp tác mua bán than với Lào đang gặp khó khăn do cơ sở hạ tầng giao thông hạn chế và chi phí vận chuyển cao, làm giảm tính cạnh tranh của than Lào so với các nguồn khác.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc thúc đẩy hợp tác mua bán than với Lào. Hợp tác này không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng sản lượng nhập khẩu than hiện tại còn khiêm tốn, chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng của hai nước. Bộ trưởng yêu cầu các tập đoàn và tổng công ty chuẩn bị báo cáo đánh giá toàn diện về nhu cầu và điều kiện thực hiện hợp tác mua bán than, để xây dựng hiệp định hợp tác với ba nhóm vấn đề chính: sản lượng nhập khẩu, phương thức mua bán và phân bổ số lượng nhập khẩu.

Vụ Dầu khí và than sẽ khẩn trương lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện dự thảo hiệp định, đảm bảo chất lượng và tiến độ để Bộ Công thương trình Chính phủ.

VĂN PHÚC