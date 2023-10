Ưu tiên nhập khẩu than Lào để sản xuất điện

Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị cung ứng than ưu tiên nhập khẩu than từ Lào để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện trong mùa khô 2023 và năm 2024.

Ngày 5-10, Bộ Công thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bộ đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu đảm bảo cung cấp đủ than, khí cho sản xuất điện. Tuy nhiên, việc cung cấp than, khí cho sản xuất điện thời gian qua còn gặp khó khăn, nhất là thời điểm cuối mùa khô 2023.

Để đảm bảo đủ than, khí cho sản xuất điện trong các tháng còn lại năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch cung ứng than, khí cho sản xuất điện, báo cáo bộ trong tháng 10-2023. Chủ đầu tư các nhà máy điện chịu trách nhiệm thu xếp nguồn than hợp pháp để cung cấp liên tục theo yêu cầu huy động của hệ thống điện và nhanh chóng khắc phục sự cố tổ máy (nếu có).

Trong mọi trường hợp không được để thiếu than cho sản xuất điện trong mùa khô; đồng thời khẩn trương hoàn thành hợp đồng mua bán than cho sản xuất điện năm 2024, báo cáo bộ trước ngày 30-11-2023.

Các đơn vị cung cấp than nâng cao năng suất và sản lượng khai thác than trong nước, đẩy mạnh nhập khẩu than để cung cấp cho các hộ tiêu thụ, nhất là cho sản xuất điện (ưu tiên mua than của Lào cho sản xuất điện).