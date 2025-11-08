Nhật Bản giải quyết vấn đề nhà ở cho tầng lớp trung lưu

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhà ở âm ỉ nhưng hết sức nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của tầng lớp trung lưu và các gia đình có con nhỏ.

Tờ Asahi dẫn các số liệu mới nhất cho biết, giá thuê nhà tại Tokyo đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong 30 năm trở lại đây. Giá trung bình của các căn hộ chung cư mới xây tại 23 quận trung tâm Tokyo đã vượt mốc 100 triệu yen (gần 700.000USD), tăng gấp 16 lần trong thập niên qua, trong bối cảnh nguồn cung nhà ở không theo kịp nhu cầu.

Nguồn cung căn hộ chung cư mới tại Tokyo đang ở mức thấp chưa từng thấy trong khoảng 3 thập niên. Ảnh: Nikkei Asia

Thực tế từ thị trường bất động sản Tokyo từ đầu năm 2025 đến nay cho thấy, giới thượng lưu tiếp tục tăng cường mua bất động sản nhờ giá cổ phiếu tăng vọt và lợi suất đầu tư cao. Gần đây, chính quyền còn phát hiện nhiều chủ đầu tư nước ngoài được cho là rửa tiền bất hợp pháp dưới dạng tiền đặt cọc mua chung cư. Phát biểu tại một cuộc họp nội các đầu tuần này, Thủ tướng Takaichi Sanae đã thẳng thắn cho rằng các hoạt động bất hợp pháp của một số người nước ngoài đã khiến nhiều người dân Nhật Bản cảm thấy lo lắng và bất công về việc sở hữu nhà.

Trong khi đó, những người mua nhà không đủ khả năng mua chung cư mới đã phải chuyển sang mua chung cư đã qua sử dụng hoặc chấp nhận trả giá thuê cao. Tỷ trọng tiền thuê nhà trung bình hiện chiếm trên 30% thu nhập khả dụng của nhiều hộ gia đình lao động tại các quận trung tâm. Do vậy, Nội các Nhật Bản đã kêu gọi tăng cường quản lý việc người nước ngoài sở hữu và sử dụng đất đai. Rà soát, tối ưu hóa các quy định hiện hành cho phép người nước ngoài mua bất động sản tại Nhật Bản, nhằm lập lại trật tự và công bằng trên thị trường.

Bên cạnh đó, chính quyền Tokyo phát động một chiến dịch can thiệp thị trường mạnh mẽ, gọi là Kế hoạch Affordable Housing (tạm dịch: Kế hoạch Nhà ở giá phải chăng). Theo đó, sẽ triển khai nhà ở giá rẻ cho các gia đình, với giá thuê nhà thấp hơn giá thị trường 20%. Điều này có nghĩa là một căn hộ có giá thuê thị trường 100.000 yen sẽ được cung cấp ở mức 80.000 yen, giúp giảm nhẹ gánh nặng đáng kể cho các gia đình.

Kế hoạch Affordable Housing ra đời để nhắm đến tầng lớp thu nhập trung bình, những người có thu nhập cao hơn ngưỡng được nhận nhà ở công cộng nhưng lại không đủ sức chi trả giá thị trường. Để thực hiện điều này, Tokyo sẽ áp dụng mô hình hợp tác công - tư (PPP).

Cụ thể, chính quyền sẽ thành lập một quỹ với nguồn vốn lớn, được báo cáo lên đến hơn 20 tỷ yen (khoảng 130 triệu USD). Quỹ này đóng vai trò cung cấp hỗ trợ tài chính (dưới dạng trợ cấp hoặc ưu đãi) cho các công ty bất động sản tư nhân. Đổi lại, các công ty tư nhân phải cam kết dành một tỷ lệ nhất định các căn hộ trong dự án để cho thuê với mức giá đã được kiểm soát theo chuẩn Affordable Housing.

Mô hình này cho phép chính phủ tận dụng năng lực xây dựng và quản lý hiệu quả của khối tư nhân, đồng thời giảm gánh nặng xây dựng trực tiếp lên ngân sách nhà nước. Các nhà phát triển vẫn có thể đảm bảo lợi nhuận bằng cách cho thuê phần còn lại của tòa nhà theo giá thị trường hoặc cho các mục đích thương mại khác, tạo ra sự bền vững cho chương trình. Theo dự kiến, nhà ở đầu tiên trong kế hoạch sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 4-2026.

HẠNH CHI