Mexico: Xe buýt lao xuống vực, gần 30 người thương vong

Nhà chức trách Mexico xác nhận ít nhất 8 người thiệt mạng, 19 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt ở bang Veracruz, miền Đông Mexico.

Chiếc xe buýt gặp nạn tại bang Veracruz, miền Đông Mexico. Ảnh: X

Cơ quan Bảo vệ dân sự bang Veracruz cho biết chiếc xe buýt xuất phát từ thủ đô Mexico City, đang trên đường tới thị trấn Chicontepec thì gặp nạn, lao xuống vực tại thị trấn Zontecomatlan.

Xe buýt chở kín hành khách vào thời điểm xảy ra tai nạn, trong đó có nhiều người được cho là đang trên đường trở về nhà để đón Giáng sinh. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tai nạn giao thông đường bộ, đặc biệt là liên quan đến xe khách hoặc xe tải hạng nặng, xảy ra khá phổ biến ở Mexico, thường do lỗi chạy quá tốc độ hoặc sự cố kỹ thuật của phương tiện. Trước đó, hồi cuối tháng 11, một vụ tai nạn xe khách tại bang miền Tây Michoacán cũng đã khiến 10 người thiệt mạng, khoảng 20 người khác bị thương.

