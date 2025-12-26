Đường hầm cao tốc dài nhất thế giới thông xe

Ngày 26-12, đường hầm Thiên Sơn Thắng lợi (Tianshan Shengli, Trung Quốc) dài 22,13 km, là đường hầm cao tốc dài nhất thế giới đã chính thức thông xe.

Ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy khung cảnh bên ngoài đường hầm Tianshan Shengli trên đường cao tốc Urumqi-Yuli ở Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc. Ảnh: THX

Với chiều dài 22,13km, xuyên qua dãy núi Thiên Sơn ở trung tâm Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, Tây Bắc Trung Quốc, đường hầm Thiên Sơn Thắng lợi góp phần rút ngắn thời gian di chuyển đường núi trước đây từ vài giờ xuống chỉ còn 20 phút.

Bên cạnh đó, đường hầm mới này còn giúp giải quyết tình trạng nhiều xe tải chở than, nông sản và sản phẩm gia súc mắc kẹt trên các con đường núi uốn khúc giữa phía Bắc và phía Nam núi Thiên Sơn đóng băng trong mùa đông.

Việc xây dựng đường hầm này gặp phải những thách thức tầm cỡ thế giới do quy mô phi thường của nó. Đường hầm dài 22,13 km, đạt độ sâu chôn vùi tối đa 1.112,2 mét, băng qua 16 đới đứt gãy địa chất và đối mặt với nhiều khó khăn khác như cường độ địa chấn cao, yêu cầu môi trường nghiêm ngặt, nhiệt độ cực lạnh và độ cao…

Đường hầm dài nhất thế giới này là dự án quan trọng của đường cao tốc Urumqi-Yuli, nối từ thủ phủ Urumqi ở miền Bắc Tân Cương đến huyện Yuli, miền Nam Tân Cương. Theo THX, tuyến đường cao tốc này được xây dựng trong vòng 5 năm, trải dài 324,7 km với tổng vốn đầu tư là 46,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6,63 tỷ USD).

HẠNH CHI