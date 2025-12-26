Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ

Ngày 26-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẽ sớm có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Zelensky phát biểu trên mạng xã hội ngày 26-12. Ảnh: X

Phát biểu trên mạng xã hội ngày 26-12, Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Chúng tôi đã thống nhất về một cuộc gặp ở cấp cao nhất với Tổng thống Trump trong tương lai gần. Nhiều vấn đề có thể được quyết định trước thềm năm mới”.

Ông Zelensky cho biết đã nhận được báo cáo từ Bộ trưởng Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Rustem Umerov về các cuộc tiếp xúc mới với các quan chức Mỹ.

Theo Kyiv Post, ông Zelensky dự kiến ​​sẽ đến Florida vào ngày 28-12 để tham dự các cuộc đàm phán quan trọng tại Mar-a-Lago.

Tuyên bố được đưa ra sau vòng đàm phán mới nhất giữa các nhóm của Mỹ và Ukraine, trong đó hai bên đã xây dựng một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự và đã chuyển văn kiện này tới Moscow để lấy ý kiến.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tiết lộ kế hoạch mới nhất sẽ đóng băng chiến tuyến và loại bỏ yêu cầu Kiev phải từ bỏ về mặt pháp lý việc gia nhập NATO.

Cho đến nay, Moscow vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng từ bỏ các yêu cầu cứng rắn về lãnh thổ, trong đó có việc Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass ở miền Đông và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Phía Nga cho hay đang “xây dựng lập trường” và từ chối bình luận về các nội dung cụ thể của kế hoạch mới. Ngày 25-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định tiến trình chấm dứt xung đột đang diễn ra “chậm nhưng đều đặn”.

KHÁNH HƯNG