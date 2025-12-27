Nga thận trọng với kế hoạch hòa bình: 20 điểm của Ukraine, Mỹ

Theo một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, Nga đang cân nhắc thúc đẩy một số thay đổi đối với kế hoạch hòa bình do Ukraine và Mỹ xây dựng, trong đó có các nội dung liên quan đến quy mô và hoạt động của quân đội Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25-12 cho biết đã có cuộc trao đổi “rất tốt đẹp” với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, trong đó tập trung vào chủ đề chấm dứt xung đột với Nga.

Sớm gặp Tổng thống Mỹ

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, các bên “đang làm việc” để tiến tới chấm dứt xung đột Ukraine - Nga, đồng thời bảo đảm mọi văn kiện và bước đi đều mang tính thực tế, hiệu quả và đáng tin cậy.

Ông Zelensky cũng cho biết ông sẽ sớm có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump. Những tuyên bố của Tổng thống Ukraine được được đưa ra sau khi Mỹ và Ukraine đã xây dựng một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự và đã chuyển văn kiện này tới Nga để lấy ý kiến. Đây là phiên bản rút gọn so với kế hoạch 28 điểm mà phía Mỹ thảo luận với Nga trước đó.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 24-12, ông Zelensky tiết lộ kế hoạch mới nhất sẽ đóng băng chiến tuyến và loại bỏ yêu cầu Kiev phải từ bỏ về mặt pháp lý việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Zelensky tái khẳng định chủ quyền của Ukraine, đồng thời đưa ra một số nội dung chính như duy trì quy mô quân đội ở mức thời bình khoảng 800.000 binh sĩ; Mỹ, NATO và châu Âu cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của NATO; Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào một thời điểm xác định, trong đó Kiev mong muốn ấn định mốc thời gian cụ thể.

Theo tờ Washington Post, dự thảo kế hoạch còn bao gồm khả năng Ukraine sẵn sàng xem xét rút lực lượng khỏi một số khu vực công nghiệp trọng điểm ở miền Đông Ukraine như một phần của nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, với điều kiện Nga cũng rút quân và khu vực này được thiết lập thành vùng phi quân sự dưới sự giám sát quốc tế. Đề xuất này được coi là một phương án thỏa hiệp mới liên quan đến khu vực Donbass - vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình…

Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa, hàng đầu) và hai đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp lãnh đạo châu Âu ở Berlin, Đức, ngày 15-12. Ảnh: CHINA DAILY

Lập trường khác biệt

Trả lời phỏng vấn báo Gazeta.Ru, ông Dmitry Novikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện Nga), cho rằng, kế hoạch này chưa đáp ứng được các quan ngại của Moscow và còn nhiều điểm khác biệt so với lập trường của Nga. Dự thảo hiện nay chưa thể hiện sự sẵn sàng hướng tới một giải pháp thỏa hiệp mà Nga có thể xem xét.

Ông Novikov nhấn mạnh rằng để tiến trình hòa bình có cơ sở thực chất, các đề xuất cần tính đến thực tế và quan điểm của tất cả các bên liên quan, trong đó có những vấn đề lãnh thổ đang tranh cãi.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga Alexey Chepa nhận định kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Zelensky mang tính truyền thông nhiều hơn là một khuôn khổ đàm phán cụ thể.

Theo một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, Nga đang cân nhắc thúc đẩy một số thay đổi đối với kế hoạch hòa bình do Ukraine và Mỹ xây dựng, trong đó có các nội dung liên quan đến quy mô và hoạt động của quân đội Ukraine. Nguồn tin cho biết Moscow coi kế hoạch 20 điểm là cơ sở ban đầu cho các cuộc trao đổi tiếp theo, song cho rằng văn kiện này còn thiếu một số điều khoản quan trọng và chưa làm rõ nhiều vấn đề mà Nga quan tâm. Nga dự kiến nghiên cứu đề xuất này một cách thận trọng.

MINH CHÂU