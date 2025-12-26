Hàn Quốc: Cựu Tổng thống bị đề nghị 10 năm tù giam

Ngày 26-12, theo hãng tin Yonhap, trong phiên tranh tụng cuối cùng tại Tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc), nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý và các tội danh khác liên quan đến việc ông ban hành thiết quân luật vào tháng 12-2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên tòa xét xử tội nổi loạn

tại Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 24 -12. Ảnh: YONHAP

Phiên tòa tập trung vào các cáo buộc ông Yoon Suk Yeol cản trở công lý bằng cách ngăn cản các nhà điều tra bắt giữ ông vào tháng 1 năm nay; vi phạm quyền của 9 thành viên nội các khi triệu tập họ tham gia cuộc họp xem xét kế hoạch thiết quân luật; soạn thảo và tiêu hủy bản tuyên bố đã được sửa đổi sau khi lệnh thiết quân luật bị bãi bỏ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với ba phiên tòa khác liên quan đến âm mưu thiết quân luật thất bại, bao gồm cả cáo buộc lãnh đạo một cuộc nổi dậy.

Tòa án trước đó cho biết có khả năng sẽ đưa ra phán quyết cho phiên xét xử tội cản trở công lý vào ngày 16-1-2026, hai ngày trước khi thời hạn giam giữ ông Yoon Suk Yeol hết hạn.

Các luật sư của cựu Tổng thống Yoon cho rằng phán quyết nên được đưa ra sau khi phiên tòa xét xử vụ nổi loạn kết thúc, nhưng thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu này. Phiên tòa xét xử vụ nổi dậy dự kiến kết thúc sớm nhất vào đầu tháng 1-2026. Trong trường hợp đó, phán quyết có thể được đưa ra vào khoảng tháng 2-2026.

MINH CHÂU