Malaysia tuyên án cựu Thủ tướng Najib Razak trong vụ 1MDB

Sau phiên tòa kéo dài gần 12 giờ, ngày 26-12, Tòa án Cấp cao Malaysia đã tuyên án cựu Thủ tướng nước này Najib Razak 15 năm tù và yêu cầu nộp phạt tổng cộng 11,4 tỷ ringgit (khoảng 2,8 tỷ USD).

Cựu thủ tướng Najib Razak được đưa đến Khu phức hợp Tòa án Kuala Lumpur. Ảnh: CNA/Fadza Ishak

Ông Najib Razak bị kết tội với 25 tội danh liên quan đến việc rửa tiền 2,3 tỷ ringgit (khoảng 560 triệu USD) từ quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Cụ thể, ông Najib bị kết án 4 tội danh lạm dụng quyền hạn, nhận mức án 15 năm tù cho mỗi tội danh, với tổng số tiền phạt kỷ lục là 11,4 tỷ ringgit. Nếu không thể nộp phạt, ông sẽ phải đối mặt với thêm 40 năm tù giam. Đối với 21 tội danh rửa tiền, ông Najib nhận mức án 5 năm tù cho mỗi tội danh, nhưng không áp dụng hình phạt tiền cho các tội danh này.

Phiên tòa kéo dài 12 giờ và được xem là vụ án chính trong vụ bê bối 1MDB. Ảnh: Bernama

Thẩm phán Sequerah ra lệnh cho tất cả các án tù được thực hiện đồng thời, nghĩa là ông Najib sẽ chỉ phải chấp hành tổng cộng 15 năm tù cho vụ án này. Ngoài ra, tòa còn yêu cầu ông bồi hoàn một khoản tiền hơn 2 tỷ ringgit (khoảng 490 triệu USD) theo Đạo luật Chống rửa tiền, nếu không sẽ phải chịu thêm 270 tháng tù giam.

Tuy nhiên, hình phạt trên sẽ không được thi hành ngay lập tức. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự Malaysia, bản án 15 năm này sẽ chỉ bắt đầu sau khi ông Najib hoàn thành án tù 6 năm hiện tại liên quan tới việc biển thủ 42 triệu ringgit (hơn 10 triệu USD) trong vụ án SRC International (công ty con của 1MDB), dự kiến kết thúc vào ngày 23-8-2028.

Trước đó, trong vụ SRC International, ông Najib ban đầu bị tuyên án 12 năm tù và phạt 210 triệu ringgit (khoảng 51 triệu USD), nhưng sau đó đã được giảm xuống còn 6 năm tù và 50 triệu ringgit (khoảng 12 triệu USD) tiền phạt vào tháng 2-2025. Luật sư bào chữa cho ông Najib tuyên bố sẽ nộp đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm vào ngày 29-12 tới.

HẠNH CHI