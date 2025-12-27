Hoàn thiện pháp lý, bảo vệ dữ liệu người dùng

Theo báo chí Hàn Quốc, tập đoàn thương mại điện tử Coupang Inc., trong ngày 25-12 thông báo đã thu hồi toàn bộ dữ liệu cá nhân bị rò rỉ liên quan đến khoảng 3.000 khách hàng, đồng thời khẳng định không có dữ liệu nào bị thất thoát.

Theo hãng tin Yonhap, kết quả điều tra nội bộ dựa trên phân tích pháp y kỹ thuật số cho thấy, đối tượng gây ra vụ rò rỉ là một cựu nhân viên của Coupang. Người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và cung cấp lời khai chi tiết về cách thức truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu khách hàng.

Vụ việc của Coupang diễn ra trong bối cảnh an ninh dữ liệu đang trở thành vấn đề nổi cộm tại Hàn Quốc.

Báo chí nước này thời gian gần đây liên tục đưa tin về các sự cố rò rỉ hoặc truy cập trái phép dữ liệu tại một số tập đoàn lớn trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ và nền tảng số, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của thông tin cá nhân trong kỷ nguyên số.

Tờ Chosun Ilbo cho biết thêm, ban đầu, Coupang tuyên bố chỉ có 4.500 khách hàng bị ảnh hưởng, nhưng 11 ngày sau đã đính chính lại là... 33,7 triệu. Sự lỏng lẻo trong bảo mật của công ty là điều khó tin đối với một doanh nghiệp tự nhận dữ liệu khách hàng là huyết mạch của mình.

Thông báo của Coupang Inc. tới khách hàng. Ảnh: Chosun Ilbo

Coupang giải thích: thông tin thanh toán, số thẻ và thông tin đăng nhập không bị lộ. Tuy nhiên, nếu dữ liệu lớn nhạy cảm như thói quen tiêu dùng, địa chỉ nhà và thông tin liên lạc được lộ ra nước ngoài, nguy cơ bị lạm dụng trong các tội phạm như lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn sẽ tăng lên đáng kể.

Đáng ngại hơn là những sự cố gần đây cho thấy rủi ro không chỉ đến từ tấn công mạng bên ngoài mà còn từ yếu tố nội bộ, bao gồm việc lạm dụng quyền truy cập của nhân viên hoặc cựu nhân viên. Thực tế này đã buộc Chính phủ Hàn Quốc và các cơ quan quản lý phải tăng cường giám sát công nghệ và siết chặt các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.

Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân (PIPC) cùng những cơ quan liên quan đã yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ và nền tảng số nâng cấp hệ thống bảo mật, tăng cường kiểm soát quyền truy cập và báo cáo kịp thời các sự cố an ninh dữ liệu.

Báo chí Hàn Quốc cho biết các quy định hiện hành đang được áp dụng nghiêm ngặt hơn, với mức xử phạt cao đối với những trường hợp vi phạm nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu người dùng.

Yonhap nhận định, trong bối cảnh các nền tảng số tại Hàn Quốc nắm giữ dữ liệu của hàng chục triệu người dùng, mỗi sự cố rò rỉ, dù ở quy mô hạn chế, đều được xem là có khả năng ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người tiêu dùng và môi trường quản lý công nghệ.

Vụ việc tại Coupang vì vậy được coi là một trường hợp điển hình, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với các tập đoàn công nghệ trong việc bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân. Cùng với việc xử lý từng vụ việc cụ thể, chính phủ nước này đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế giám sát công nghệ, nhằm đáp ứng những thách thức ngày càng gia tăng về an ninh dữ liệu và quyền riêng tư trong nền kinh tế số.

VIỆT LÊ