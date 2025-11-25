Nhật ký Liên hoan phim Việt Nam ngày 25-11: Chờ một “mùa vàng”

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 đã bước sang ngày hoạt động cuối cùng, trong đó tâm điểm là lễ bế mạc và trao thưởng.

Đoàn phim "Mưa đỏ" giao lưu với khán giả tại LHP Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Sự kiện bế mạc và trao thưởng liên hoan phim sẽ được tổ chức tại Nhà hát Quân đội phía Nam (số 140, đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM).

Từ 87 tác phẩm dự thi và 57 tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong chương trình toàn cảnh, ban giám khảo sẽ lựa chọn những tác phẩm, cá nhân xuất sắc nhất để vinh danh với các giải thưởng cao quý.

Cụ thể, ở mỗi hạng mục: phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim hoạt hình dự kiến có 1 Bông sen vàng, 2 Bông sen bạc, 2 Giải thưởng của Ban giám khảo. Riêng hạng mục phim khoa học có 1 Bông sen vàng, 1 Bông sen bạc, 1 giải thưởng của ban giám khảo. Ngoài ra, còn có giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc dành cho 1 phim truyện điện ảnh.

Các giải thưởng dành cho cá nhân có tổng cộng 11 hạng mục, gồm: Đạo diễn xuất sắc, Tác giả kịch bản xuất sắc, Âm thanh xuất sắc (cho 4 thể loại phim truyện điện ảnh, tài liệu, khoa học, hoạt hình); Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc; Quay phim xuất sắc (cho phim điện ảnh, tài liệu và khoa học); Nam/nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh; Họa sĩ xuất sắc (gồm họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim truyện điện ảnh, họa sĩ tạo hình và diễn xuất phim hoạt hình); Âm nhạc xuất sắc (cho nhạc sĩ sáng tác phim điện ảnh và hoạt hình).

Ban tổ chức cũng trao giải “Phim Việt Nam được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim truyện điện ảnh tham dự chương trình phim toàn cảnh.

Ngoài các hạng mục chính, ban tổ chức còn trao: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023 - 2025; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL vinh danh cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam; Bằng khen của UBND TPHCM dành cho phim có bối cảnh quay tại TPHCM tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025.

Buổi giao lưu với vợ chồng đạo diễn, nhà sản xuất Lý Hải - Minh Hà. Ảnh: BTC

Trong ngày, Viện Phim Việt Nam cũng tổ chức hội thảo "Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay".

Sáng 25-11, lúc 8 giờ 30 diễn ra chương trình giao lưu với đạo diễn - nhà sản xuất Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà với chủ đề "Kế hoạch thực hiện một bộ phim điện ảnh) tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (số 125, đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh).

Đông đảo khán giả giao lưu với các đoàn phim trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: BTC

Các hoạt động chiếu phim miễn phí cũng được tổ chức trong ngày cuối cùng của liên hoan phim.

Cụ thể, tại Cụm rạp Galaxy Parc Mall (lầu 4, TTTM Parc Mall, số 547 - 549, đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng), lúc 9 giờ sẽ trình chiếu bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (phim truyện dự thi) và phim tài liệu dự thi Cuộc đọ sức của ý chí. Lúc 16 giờ trình chiếu chùm phim khoa học dự thi và phim Điều ước cuối cùng (phim truyện toàn cảnh). Lúc 18 giờ sẽ chiếu chùm phim khoa học toàn cảnh.

Cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng (số 135, đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn) lúc 9 giờ trình chiếu Vầng trăng thơ ấu (phim truyện dự thi) và chùm phim tài liệu dự thi. Lúc 14 giờ trình chiếu Linh miêu (phim truyện toàn cảnh) và chùm phim khoa học dự thi.

Cụm rạp CGV Hùng Vương Plaza (số 126, đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn), lúc 9 giờ và 16 giờ lần lượt trình chiếu chùm phim khoa học dự thi và phim khoa học toàn cảnh.

VĂN TUẤN