Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để khơi thông nguồn lực

Trong khuôn khổ của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, sáng 23-11, Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) và Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương”.

Biến điểm nghẽn trở thành điểm đến sáng tạo

Đại diện cơ quan quản lý và chuyên gia cùng trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong phần phát biểu mang tính “hiến kế” cho TPHCM sau khi trở thành Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng để phát triển bền vững cần tạo ra "gen yêu điện ảnh" ở TPHCM. “Khi tình yêu điện ảnh thấm sâu vào từng cư dân của thành phố, trở thành niềm tự hào của cộng đồng sáng tạo, là sức mạnh mềm khi đó sẽ tạo ra sự thay đổi ngoạn mục”, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương chia sẻ.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, vấn đề đặt ra là phải giải quyết các thách thức về mặt thể chế của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương đề xuất: “Chỉ khi tháo gỡ được các điểm nghẽn về mặt thể chế mới khơi thông được nguồn lực, từ đó biến công nghiệp văn hóa nói chung, điện ảnh nói riêng, trở thành nguồn sức mạnh mềm văn hóa của một địa phương, của một quốc gia trên bản đồ quốc tế.

Muốn thực hiện được điều đó, chúng tôi mong rằng TPHCM sẽ tập trung vào vấn đề tháo gỡ các điểm nghẽn, xác lập được một gói chính sách mang tính đặc thù của TPHCM dành riêng cho điện ảnh”.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương đưa ra đề xuất thẳng thắn tại hội thảo. Ảnh: THÚY BÌNH

Cần ưu đãi và chính sách cụ thể

Đại diện doanh nghiệp Oxalis (Quảng Bình) chia sẻ kinh nghiệm đón các đoàn phim lớn đến từ Hollywood, Ấn Độ và Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh cách biến bối cảnh trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, tạo giá trị gia tăng cho địa phương.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Huế chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương. Ảnh: BTC

Trong phần phát biểu ngắn gọn, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ, việc TPHCM ra mắt Cẩm nang “Thành phố Hồ Chí Minh – Điểm đến sản xuất phim” mở ra một trang mới, rất cụ thể và ý nghĩa. Đạo diễn Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cho rằng cần bắt đầu bằng những việc cụ thể như thế này, thậm chí cần cụ thể và chi tiết hơn nữa. “Chúng ta cần có những con số càng nhiều càng tốt, bởi con số có sức nặng và không cần phải nói quá nhiều”, đạo diễn bày tỏ.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mong muốn có các con số cụ thể hơn để tạo sức nặng. Ảnh: BTC

Trước đó, trong phần chia sẻ của mình, bà Phan Cẩm Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đưa ra những con số so sánh về các chính sách hoàn thuế, hoàn tiền rất lớn của Thái Lan.

Hai kiến nghị được bà Tú đưa ra là cần đơn giản về mặt tư duy bằng việc cụ thể hóa nhất có thể những hỗ trợ cho các đoàn phim trong và ngoài nước. Đồng thời, các địa phương cũng cần phải nâng chất về nguồn nhân lực để có thể đáp ứng các yêu cầu khi có các đoàn phim đến ghi hình.

Đạo diễn - nhà sản xuất Võ Thanh Hòa cùng đưa ra những đề xuất cụ thể. Ảnh: BTC

Câu chuyện liên quan đến nguồn nhân lực cũng được đạo diễn – nhà sản xuất Võ Thanh Hòa đề xuất, nên chăng mỗi địa phương cần có ít nhất một cán bộ chuyên trách, hiểu về công việc sản xuất phim để sâu sát, có những hỗ trợ tốt hơn cho các đoàn phim.

Liên quan đến vấn đề ưu đãi, từ kinh nghiệm đang tham gia hợp tác quốc tế, nhà sản xuất - đạo diễn Mai Thu Huyền thừa nhận khi được các nhà làm phim nước ngoài hỏi các chính sách cụ thể chị không biết trả lời như thế nào. Theo chị, điều này sẽ làm lỡ cơ hội bởi khi so sánh với ưu đãi của các quốc gia trong khu vực, Việt Nam sẽ không được lựa chọn làm điểm đến quay phim.

Các diễn giả quốc tế đưa ra nhiều giải pháp. Ảnh: BTC

Trong phiên đối thoại bàn tròn, các nhà sản xuất quốc tế đến từ Úc, Singapore đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn nhất ở châu Á nhờ cảnh quan đa dạng, chi phí cạnh tranh và nền văn hóa giàu bản sắc. Tuy nhiên, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách thủ tục, chuẩn hóa dịch vụ và chủ động hơn trong chiến lược quảng bá để thu hút các dự án quy mô lớn.

Một chuyên gia quốc tế thừa nhận, địa điểm làm phim không chỉ là phong cảnh, còn liên quan đến các vấn đề về giấy phép, quy trình hoạt động bởi mọi thứ càng rõ ràng càng giúp đoàn phim dễ dàng tính toán để lên kế hoạch.

VĂN TUẤN - THÚY BÌNH