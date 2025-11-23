"Hiến kế" thu hút đoàn phim đến với địa phương

Sáng 23-11, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam 2025 tiếp tục các hoạt động chuyên môn sôi nổi, trong đó có hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương".

Các phiên hội thảo là hoạt động chuyên môn nhận được nhiều chú ý tại LHP Việt Nam 2025. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thảo do Sở VH-TT TPHCM phối hợp Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) và Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM tổ chức. Tại sự kiện cũng ra mắt Cẩm nang “Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim”.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo UBND TPHCM; các chuyên gia điện ảnh đến từ Pháp, Úc, Singapore, Ấn Độ; cùng đại diện nhiều sở, ngành, địa phương và các nhà sản xuất phim trong nước, quốc tế.

Các diễn giả sẽ chia sẻ nhiều chủ đề như: kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng môi trường sản xuất phim, mô hình “one-stop service” cho đoàn phim, khai thác bối cảnh và du lịch phim trường, chính sách hỗ trợ đoàn làm phim tại các địa phương, liên kết vùng và hợp tác quốc tế trong công nghiệp điện ảnh.

Trong ngày, ban tổ chức cũng tổ chức hoạt động khảo sát, tìm hiểu mô hình quản lý và vận hành cụm rạp Beta Cinema tại cụm rạp Beta Ung Văn Khiêm (số 26, đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM).

Lúc 19 giờ cùng ngày, tại sân khấu chính phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim".

Khán giả xem phim miễn phí tại LHP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hoạt động chiếu phim dự thi và phim toàn cảnh miễn phí cũng tiếp tục được tổ chức sôi nổi tại các cụm rạp.

Cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng (số 135, đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn) lúc 14 giờ sẽ trình chiếu bộ phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (phim truyện dự thi), lúc 20 giờ chiếu phim Sao xanh nơi biển sóng (phim truyện toàn cảnh). Ngoài ra, còn có các suất chiếu chùm phim khoa học dự thi lúc 16 giờ, phim tài liệu dự thi lúc 18 giờ và phim tài liệu toàn cảnh lúc 20 giờ.

Cụm rạp CGV Hùng Vương Plaza (số 126, đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn) lúc 9 giờ chiếu Quỷ tha ma bắt: Thai chiêu tài (phim truyện toàn cảnh), lúc 16 giờ phim Mang mẹ đi bỏ (phim truyện dự thi) và lúc 20 giờ phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn (phim truyện dự thi). Lúc 18 giờ chiếu phim tài liệu Bóng đá nữ Việt Nam: Chuyện lần đầu kể (phim tài liệu dự thi). Ngoài ra, lúc 9 giờ có chùm phim hoạt hình toàn cảnh; 16 giờ chùm phim tài liệu dự thi và 20 giờ chùm phim tài liệu toàn cảnh.

Cụm rạp Galaxy Parc Mall (lầu 4, TTTM Parc Mall, số 547 - 549, đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) vào 16 giờ chiếu Nụ hôn bạc tỷ (phim truyện điện ảnh dự thi); 20 giờ phim Quỷ nhập tràng (phim truyện toàn cảnh). Lúc 9 giờ trình chiếu chùm phim hoạt hình dự thi, 16 giờ và 18 giờ chiếu chùm phim tài liệu dự thi, lúc 20 chiếu chùm phim tài liệu toàn cảnh.

VĂN TUẤN