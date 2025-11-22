Nhân lực là điểm yếu lớn nhất của điện ảnh Việt

Tại hội thảo “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”, diễn ra sáng 22-11 tại TPHCM trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhận định: nhân lực đang là điểm yếu nhất trong 4 trụ cột cấu thành công nghiệp điện ảnh Việt, bên cạnh chính sách, công nghệ và thị trường.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều đại biểu lãnh đạo và chuyên gia điện ảnh, trong đó có Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông – Trưởng Ban Chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường – Trưởng Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc sở VH-TT TPHCM, đồng Trưởng Ban Tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch Việt Nam; Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội điện ảnh TPHCM...

Toàn cảnh buổi hội thảo "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới". Ảnh: THÚY BÌNH

Con người – mắt xích yếu trong hệ sinh thái điện ảnh

Hội thảo tập trung trao đổi, chia sẻ và định hướng các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy hình thành một hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về xu hướng và ứng dụng công nghệ mới trong toàn bộ chuỗi giá trị điện ảnh – từ sáng tạo nội dung, sản xuất, hậu kỳ, phát hành đến trải nghiệm khán giả.

Đáng chú ý, trong bốn yếu tố then chốt gồm chính sách, nhân lực, công nghệ và thị trường, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhận định nguồn nhân lực hiện đang là điểm yếu lớn nhất của điện ảnh Việt.

Phân tích sâu về vấn đề nhân lực, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, khi đề cập đến câu chuyện nhân lực phải nói đến một hệ sinh thái rộng lớn: từ đạo diễn, diễn viên, biên kịch đến các nhà sản xuất, khâu kiểm duyệt, quản lý… Tất cả đều là mắt xích cấu thành một bộ phim.

Từ đó, ông khẳng định: con người là trung tâm của công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, chính nguồn nhân lực lại là mắt xích yếu nhất hiện nay. Dù ngành điện ảnh đã có những nỗ lực chuyển biến, nhưng bài toán nhân lực vẫn là vấn đề dài hạn, cần được giải quyết căn cơ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cũng thẳng thắn thừa nhận: ngành điện ảnh đang đối mặt với sự mất cân đối trong đào tạo. Trong khi diễn viên, đạo diễn được đào tạo nhiều thì các vị trí kỹ thuật, hậu kỳ – vốn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị – lại thiếu nghiêm trọng.

Phim Việt chiếm 62% thị phần: Tín hiệu tích cực

Trong phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề “Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới”, ba khách mời gồm: TS Trần Thị Phương Lan (Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội) và đạo diễn Victor Vũ đã cùng nhau chia sẻ trực diện nhiều vấn đề liên quan đến câu chuyện bản sắc Việt trong điện ảnh, cơ hội và thách thức trong bối cảnh hiện tại, hội nhập quốc tế.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn và TS Trần Thị Phương Lan đưa ra nhiều thảo luận thẳng thắn. Ảnh: THÚY BÌNH

Đạo diễn Victor Vũ cho rằng, để giữ vững vị thế và phong độ, người làm phim phải liên tục đổi mới và đầu tư nghiêm túc, kỹ lưỡng để đưa đến sản phẩm chất lượng, giữ bản sắc Việt trong câu chuyện kể.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ ngắn gọn nhưng trọng tâm trách nhiệm của người làm nghề. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong khi đó, TS Trần Thị Phương Lan cho rằng, thời gian qua nhiều phim Việt được khán giả đón nhận không chỉ thuộc đề tài giải trí, còn có dòng phim lịch sử chiến tranh cách mạng là tín hiệu khởi sắc, đáng mừng. Tuy nhiên bà Lan cho rằng những hiện tượng như trên cũng cần được giải mã để tiếp tục phát huy.

Đáng chú ý, bà Đinh Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Galaxy Group, Chủ tịch Galaxy Studio, cho biết: số liệu tạm tính đến hiện tại cho thấy, trong năm 2025 thị phần phim Việt đã chiếm đến 62%, một bước nhảy vọt so với tỷ lệ 42% của năm 2024.

Công nghệ – công cụ quan trọng nhưng cần bản sắc

Ở phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ trong công nghiệp điện ảnh”, Thượng tá, NSƯT - đạo diễn Đặng Thái Huyền, ông Hàng Minh Lợi (nhà sáng lập Lumination) và ông Tạ Mạnh Hoàng (Tổng Giám đốc Sconnect) đã cùng nhau chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến việc áp dụng công nghệ trong sản xuất, hậu kỳ phim hiện nay.

Các khách mời tham gia phiên thảo luận thứ 2 tại hội thảo. Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT - đạo diễn Đặng Thái Huyền lần đầu tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị về quá trình sản xuất phim Mưa đỏ. Theo đó, nữ đạo diễn khẳng định, công nghệ đóng vai trò hỗ trợ để giúp bộ phim hoàn thiện. Tuy nhiên, đạo diễn Mưa đỏ cũng nhấn mạnh đến việc sử dụng công nghệ cần hài hòa, để không làm mất đi chiều sâu cảm xúc và bản sắc văn hóa trong tác phẩm.

VĂN TUẤN - THÚY BÌNH