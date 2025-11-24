Liên hoan phim Việt Nam 2025: Sôi nổi các buổi chiếu phim miễn phí

Ngày 24-11, tiếp tục chuỗi hoạt động của Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24, công chúng tại TPHCM tiếp tục được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đặc sắc cũng như cơ hội giao lưu với các đoàn phim.

Trong ngày 24-11, đáng chú ý là buổi giao lưu giữa đoàn phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm Lầy Lội và sinh viên Trường Đại học Văn Lang, lúc 9 giờ sáng.

Tác phẩm của đạo diễn Mai Phương là 1 trong số 2 phim truyện hoạt hình tranh giải cùng với 19 phim ngắn trong hạng mục này. Đây cũng là phim hoạt hình Việt có doanh thu cao nhất phòng vé Việt tính đến thời điểm này. Theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, sau khi khởi chiếu vào dịp tết thiếu nhi 1-6 vừa qua, phim hiện đạt doanh thu hơn 21,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong ê-kíp đoàn phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm Lầy Lội cũng có sự góp sức của đông đảo các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên.

Bộ phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm Lầy Lội sẽ có buổi giao lưu với sinh viên trong khuôn khổ LHP Việt Nam 2025

Trong ngày, tại cụm rạp CGV Hùng Vương Plaza (số 126, đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn), lúc 9 giờ sẽ trình chiếu bộ phim Vỉa màu lấp lánh (phim truyện toàn cảnh). Lúc 9 giờ, 16 giờ và 18 giờ sẽ trình chiếu 3 chùm phim tài liệu toàn cảnh. Lúc 20 giờ chiếu chùm phim khoa học dự thi và phim điện ảnh dự thi Bà già đi bụi.

Cụm rạp Galaxy Parc Mall (lầu 4, TTTM Parc Mall, số 547 - 549, đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng) lúc 16 giờ sẽ trình chiếu bộ phim Ký ức Nam Xuân (phim truyện toàn cảnh) và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (phim truyện dự thi) lúc 20 giờ. Ngoài ra, lúc 9 giờ sẽ trình chiếu chùm phim tài liệu dự thi, 10 giờ chùm phim tài liệu toàn cảnh và 20 giờ chùm phim khoa học dự thi.

Cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng (số 135, đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn) lúc 14 giờ sẽ trình chiếu bộ phim Tử chiến trên không (phim truyện dự thi) và Quỷ cẩu (phim truyện toàn cảnh) lúc 20 giờ. Ba chùm phim khoa học toàn cảnh, tài liệu dự thi và tài liệu toàn cảnh cũng được trình chiếu vào các khung giờ: 16 giờ, 18 giờ và 20 giờ.

Khán giả tiếp tục có cơ hội xem miễn phí các phim tham gia LHP Việt Nam 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Buổi tối cùng ngày, Ban Tổ chức cũng sẽ tổng duyệt chương trình lễ bế mạc và trao giải thưởng LHP Việt Nam lần thứ 24, năm 2025 tại Nhà hát Quân đội phía Nam (số 140, đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất).

Năm nay, với 87 phim tranh giải ở các hạng mục phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình được đánh giá có chất lượng tốt, đồng đều hứa hẹn sẽ khiến ban giám khảo phải cân nhắc rất kỹ để lựa chọn các chủ nhân xứng đáng.

VĂN TUẤN