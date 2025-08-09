Nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Chủ tịch nước Lương Cường vừa kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Ai Cập và Angola. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời báo chí về những kết quả nổi bật của chuyến thăm này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

* Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước Ai Cập và Angola của Chủ tịch nước đã có những kết quả đáng chú ý nào?

* Phó Thủ tướng, Bộ trưởng BÙI THANH SƠN: Có thể nói, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt tất cả các mục tiêu đề ra. Tại Ai Cập và Angola, Chủ tịch nước đã có chương trình làm việc phong phú, hiệu quả và có những kết quả rất thực chất.

Quan trọng nhất là chúng ta đã xác lập được khuôn khổ mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực. Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Ai Cập là khuôn khổ đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam ở khu vực châu Phi. Chuyến thăm cũng xác định định hướng xây dựng mối quan hệ “đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam (hợp tác giữa các nước đang phát triển ở Nam bán cầu).

Cùng với hai tuyên bố chung giữa Việt Nam với Ai Cập và Angola, đã có nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, gìn giữ hòa bình, tư pháp, chuyển giao người bị kết án phạt tù, kiểm sát, truyền hình, nông nghiệp, hợp tác địa phương... được ký kết. Những văn kiện này sẽ tạo khuôn khổ vững chắc cho những bước phát triển tích cực tiếp theo trong quan hệ với Ai Cập và Angola trong nhiều năm tới.

* Các doanh nghiệp đang rất quan tâm đến khả năng tiếp cận thị trường châu Phi sau chuyến thăm này. Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết, có những cơ hội hợp tác nào sẽ được mở ra?

* Ai Cập và Angola đều hoan nghênh và cam kết tạo thuận lợi cho một số sản phẩm thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hợp tác phát triển ngành Halal (ngành kinh tế phù hợp với luật Hồi giáo) với Ai Cập và các dự án dầu khí tiềm năng tại Angola.

Ai Cập và Angola cũng nhất trí nâng cấp kim ngạch thương mại lên 1 tỷ USD, Ai Cập sẵn sàng thúc đẩy trao đổi sớm khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Việt Nam và thành lập Hội đồng kinh doanh Việt Nam - Ai Cập. Điều này sẽ góp phần mở ra cơ hội cho Việt Nam tiếp cận thị trường 1,5 tỷ dân đầy tiềm năng của châu Phi. Các đối tác cũng hưởng ứng rất tích cực các đề xuất của ta trong hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, dầu khí, khai khoáng, công nghiệp Halal…

* Phó Thủ tướng, Bộ trưởng có thể cho biết những biện pháp nhằm triển khai kết quả đạt được trong chuyến thăm đến Ai Cập và Angola?

* Trước hết, việc đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thời gian tới, chúng ta cần phối hợp chặt chẽ cùng Ai Cập và Angola thúc đẩy triển khai, cụ thể hóa những kết quả đạt được, đặc biệt là xây dựng Kế hoạch hành động để triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện Việt Nam - Ai Cập. Ta và Ai Cập đã nhất trí tổ chức cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ ngay trong năm 2025 để cụ thể hóa các kết quả chuyến thăm.

Bên cạnh đó, chúng ta cần sớm khởi động, đưa vào thực hiện các cơ chế mới được thiết lập và phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có. Đồng thời, sự phối hợp giữa Chính phủ với doanh nghiệp, người dân và giữa Trung ương với địa phương sẽ được đẩy mạnh trong việc khai thác các thỏa thuận đã đạt được với các nước.

Với Ai Cập, chúng ta cần tranh thủ tối đa hợp tác của bạn trong phát triển ngành công nghiệp Halal, du lịch, dệt may, giáo dục, đặc biệt là cam kết của Thủ tướng bạn dành thêm nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam. Với Angola, cần sớm triển khai các biện pháp tạo đột phá trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp, ngân hàng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy cử chuyên gia giáo dục - đào tạo, y tế của Việt Nam sang Angola và hợp tác quốc phòng, an ninh…

Các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam cần chủ động cùng các đối tác Ai Cập và Angola rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế, tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa, nông sản của nhau…hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD với mỗi nước và ký kết hiệp định thương mại tự do hoặc thỏa thuận thương mại song phương với Ai Cập trong thời gian tới.

BÍCH QUYÊN