Nhiều địa phương ra quân bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh

Ngày 28-6, nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM đồng loạt phát động các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, gắn với các hoạt động chăm lo an sinh xã hội.

Tại phường Lái Thiêu, lễ phát động có sự tham dự của đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân và lãnh đạo phường Lái Thiêu phát động ra quân hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp"

Dịp này, Ban tổ chức trao cây xanh cho 15 khu phố, triển khai trồng cây, xây dựng các công trình "Vườn cây Đại đoàn kết", "Thành phố muôn sắc hoa", tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên nhiều tuyến đường và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố và phường Lái Thiêu trồng và chăm sóc cây xanh

Cùng ngày, phường Phú An phát động phong trào với thông điệp "Mỗi người dân là một công dân xanh - Mỗi gia đình là một không gian xanh". Ban tổ chức trao 200 cây xanh cho các khu phố, tặng quà các hộ khó khăn và học sinh, tổ chức trồng cây tại "Vườn cây Đại đoàn kết", ra mắt tuyến đường cờ Tổ quốc gồm 146 trụ cờ tại khu phố Phú Thuận, đồng thời phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Lãnh đạo phường Phú An tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn

* Tại xã Trừ Văn Thố, hội viên, đoàn viên các đoàn thể cùng người dân ra quân trồng 100 cây bằng lăng dọc tuyến đường 13 của ấp Bàu Lòng nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nông thôn văn minh và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường tại xã Trừ Văn Thố

* Tương tự, phường Diên Hồng cũng đã tổ chức chương trình phát động phong trào "Diên Hồng chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh - sạch - đẹp".

Lãnh đạo Phường Diên Hồng trao tặng cây xanh cho các hộ dân. Ảnh: V.L

Tại chương trình, lãnh đạo địa phương kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi; trồng và chăm sóc và bảo vệ cây xanh; thực hiện phân loại rác tại nguồn; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh; quan tâm chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự.

* Đối với phường Phú Thọ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" năm 2026.

Hội viên, đoàn viên và người dân ra quân tổng vệ sinh môi trường tại công viên đường nội bộ C và trên địa bàn 26 khu phố. Ảnh: P.T.

Tại lễ phát động, địa phương ra mắt 54 công trình "Phú Thọ muôn sắc hoa" tại các cơ quan, đơn vị, trường học và 26 khu phố, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị và lan tỏa phong trào xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó, mô hình "Ngôi nhà của Pin" được triển khai nhằm phát động Tuần lễ thu gom pin và chất thải nguy hại hộ gia đình, khuyến khích người dân phân loại, thu gom và xử lý chất thải nguy hại đúng quy định, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

* Riêng tại xã Cần Giờ đã phát động phong trào "Mỗi gia đình trồng 1 cây xanh".

Lãnh đạo xã Cần Giờ cùng người dân ra quân trồng cây xanh

Theo đó, Ban Tổ chức đã trao tặng cây xanh cho các hộ gia đình nhằm khuyến khích phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường. Dịp này, 15 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được trao quà an sinh

Đồng chí Hồ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ trao quà cho các hộ dân khó khăn

* Tại phường Vũng Tàu, đại diện phường Vũng Tàu kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào bằng những hành động thiết thực.

Cụ thể, như: không xả rác bừa bãi, tham gia vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn mỹ quan đô thị; đồng thời vận động người thân, cộng đồng cùng thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường…

Lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Vũng Tàu tham gia vệ sinh môi trường tại Công viên 21 Thống Nhất. Ảnh: QUANG VŨ

Các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận các khu phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng phường Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Công nhân Công ty cổ phần phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu phát quang bụi rậm ngay sau lễ ra quân. Ảnh: QUANG VŨ

Tại công viên 21 Thống Nhất và nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các khu phố, hàng trăm cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thành viên Câu lạc bộ Biển xanh, Câu lạc bộ Hành trình xanh cùng người dân hăng hái tham gia thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, quét dọn, chỉnh trang cảnh quan và làm sạch môi trường.

TÂM TRANG - CẨM NƯƠNG - QUANG VŨ