Xã Long Điền rà soát đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

Chiều 23-6, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, có buổi làm việc với Đảng ủy xã Long Điền về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Long Điền

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, kết nạp 32 đảng viên mới, 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết; hoàn thành xây dựng 54 mô hình “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh”. Công tác chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực với 98,6% hồ sơ hành chính được tiếp nhận trực tuyến, 99,9% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng khi tổng thu ngân sách đạt 212,8 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm; doanh thu thương mại - dịch vụ đạt gần 396 tỷ đồng. Trong 6 tháng, xã Long Điền đón hơn 210.000 lượt khách đến tham quan, du lịch.

Lãnh đạo UBND xã Long Điền phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh giữ vững. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; tội phạm về trật tự xã hội giảm 85,7% so với cùng kỳ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Điền tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Trong đó, đồng chí yêu cầu địa phương ưu tiên rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và cải thiện các chỉ số đánh giá.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các ấp và chi bộ trực thuộc theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của TPHCM. Lưu ý việc lựa chọn đội ngũ bí thư, cấp ủy và cán bộ ấp phải bảo đảm tiêu chuẩn, năng lực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phát huy vai trò điều phối của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành.

Ghi nhận các kiến nghị của địa phương, Phó Bí thư Thành ủy giao các cơ quan liên quan phối hợp xem xét, tháo gỡ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ xã Long Điền giải quyết khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026.

TRÚC GIANG