Sức sống cơ sở

Xã Long Điền chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

SGGPO

Ngày 5-6, UBND xã Long Điền tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6).

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Người cao tuổi cùng các hội viên trên địa bàn. Đồng thời trân trọng ghi nhận những hoạt động tích cực, hiệu quả của các cụ trong tham gia các hoạt động xã hội, hòa giải ở cơ sở, công tác thiện nguyện, trở thành điểm tựa tinh thần cho gia đình và thế hệ trẻ.

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Lãnh đạo xã Long Điền trao bằng Mừng thọ và quà đến các cụ

Dịp này, lãnh đạo xã đã trao bằng Mừng thọ và quà đến 638 cụ tròn 70, 75, 80, 85 và 95 tuổi. Đây là hoạt động được xã duy trì hàng năm, góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh vai trò, vị thế của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

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Đội văn nghệ người cao tuổi xã Long Điền biểu diễn phục vụ tại chương trình

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ xã Long Điền tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

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Trao quà, khen thưởng cho các học sinh vượt khó, học giỏi

Tại chương trình, có 80 học sinh vượt khó học giỏi được nhận quà hỗ trợ học tập và sinh hoạt. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, tập vở và tiền mặt. Tổng kinh phí là 40 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

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Từ khóa

lễ mừng thọ Long Điền công tác xã hội hòa giải ở cơ sở hoạt động thiện nguyện người cao tuổi

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