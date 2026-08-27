Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa XI sáng 27-8, sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình bày 42 tờ trình dự thảo nghị quyết, nhiều đại biểu đã nêu ý kiến thảo luận tại hội trường.

Đại biểu HĐND TPHCM đề nghị Cụ thể hoá Luật Phát triển đô thị cần theo hướng dễ tiếp cận, dễ thực hiện

Đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sớm đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân cho rằng việc HĐND TPHCM xem xét nghị quyết quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị thể hiện sự chủ động của thành phố.

Bà đề nghị UBND TPHCM và các sở, ngành sớm nghiên cứu, trình HĐND ban hành những văn bản thuộc thẩm quyền để kịp triển khai khi luật có hiệu lực từ ngày 1-10.

Theo đại biểu, luật đã trao thêm nhiều thẩm quyền cho TPHCM, trong đó có việc ban hành nghị quyết quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ.

Vì vậy, các văn bản hướng dẫn cần được xây dựng theo hướng dễ tiếp cận, dễ thực hiện đối với cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp.

Đại biểu nêu ý kiến về các tờ trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu Lê Thị Mai Thi cũng yêu cầu tránh tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng cơ sở vẫn phải chờ hướng dẫn mới có thể thực hiện. Đại biểu này đề nghị thành phố phân định rõ trách nhiệm giữa cấp thành phố với xã, phường, đặc khu; đồng thời bảo đảm nguồn lực tương ứng khi phân cấp, phân quyền, từ nhân lực, kinh phí đến dữ liệu và công cụ quản lý.

Trao đổi với các đại biểu, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết qua rà soát, có khoảng 240 nội dung cần triển khai, được cụ thể hóa trong 186 văn bản, gồm nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND và quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM.

Giám đốc Sở Tư Pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh trả lời các ý kiến đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh rằng phân cấp, phân quyền mạnh không đồng nghĩa với bỏ qua các yêu cầu về quy trình xây dựng chính sách. Các dự thảo vẫn phải được lấy ý kiến, phản biện và đánh giá tính khả thi.

Sở Tư pháp sẽ làm đầu mối tổng hợp, thẩm định, đồng thời tiếp nhận ý kiến của đại biểu HĐND, nhất là đại biểu ở cơ sở.

Thông tin thêm, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết là dự kiến vào cuối tháng 9, HĐND thành phố sẽ tổ chức một kỳ họp chuyên đề, xem xét khoảng 70 nghị quyết nhằm cụ thể hoá Luật Phát triển đô thị và đưa các cơ chế, chính sách vào thực tiễn.

Đẩy mạnh hạ tầng giao thông kết nối vùng

Bên cạnh các nội dung về thể chế, một số đại biểu cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ những dự án hạ tầng đang được triển khai.

Trao đổi với các đại biểu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết định hướng phát triển thành phố trong thời gian tới được xác định trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ TPHCM, với 3 đột phá chiến lược gồm phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đột phá về thể chế và phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với đó là những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo TPHCM, trong đó đặt yêu cầu giải quyết 4 điểm nghẽn đang tồn tại để tạo động lực phát triển thành phố.

Từ những cơ sở chính trị này, thành phố định hướng phát triển giao thông theo hướng tăng cường kết nối liên vùng. Việc đẩy nhanh các dự án giao thông liên vùng cũng nhằm góp phần giải quyết những vấn đề lớn của thành phố như ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu, trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan các kiến nghị của đại biểu về công tác quy hoạch, phân cấp gắn với phân bổ nguồn lực và các dự án chống ngập…, đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá đây là những đề xuất rất phù hợp, thành phố ghi nhận và sẽ nghiên cứu, tham mưu Thường trực Thành ủy để có những quyết sách phù hợp.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TPHCM, Trung ương hiện đã tạo hành lang thể chế khá thông thoáng cho các địa phương, trong đó có TPHCM, thể hiện qua các quy định mới trong Luật Phát triển đô thị. Vấn đề quan trọng còn lại là năng lực thực thi, có mạnh dạn triển khai hay không, triển khai có hiệu quả không và tạo ra được sản phẩm cụ thể như thế nào.

Đồng chí đề nghị các xã, phường chủ động đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến tự chủ tài chính, nguồn thu được để lại. Khi địa phương có đề án rõ ràng, cụ thể, bảo đảm cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị và khả năng thực thi, UBND thành phố sẽ xem xét, chỉ đạo những quyết sách cho việc phân cấp.

Về quản lý tài sản, đất công, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thời gian tới thành phố sẽ giao cho các sở, ngành, đặc biệt là các xã, phường quản lý các khu đất, quỹ đất tiện ích phục vụ công cộng. Các địa phương cần rà soát, phân loại, xác định rõ phương án khai thác, sử dụng; trong đó phân định cụ thể quỹ đất nào tiếp tục phục vụ mục đích công cộng, quỹ đất nào có thể đưa ra đấu giá.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG