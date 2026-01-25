Nhiều trường hợp liệt cơ mặt, méo miệng vì rét đậm, rét hại

Ngày 24-1, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông tin về việc tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp bị liệt cơ mặt do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại đang diễn ra tại miền Bắc. Phần lớn bệnh nhân bị liệt cơ mặt nhập viện điều trị đều khá cao tuổi, nhưng đã ghi nhận 1 trường hợp là cháu P.N.C. (11 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt không nhắm kín.

Trước đó, cháu P.N.C. chỉ mặc áo mỏng suốt cả ngày dưới trời rét tê tái. Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên. Trường hợp khác là ông N.V.N. (59 tuổi, ở Hà Nội) bị đau tai, sưng họng sau khi trời trở lạnh. Sau đó, ông N.V.N. xuất hiện tình trạng nói khó, méo miệng, kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số VII do biến chứng viêm tai giữa cấp tính và hệ miễn dịch suy giảm.

Bác sĩ Lê Nguyên Long, Phụ trách Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) cho biết, dây thần kinh số VII nằm trong ống xương hẹp ở thái dương nên rất nhạy cảm. Khi vùng đầu - mặt - cổ tiếp xúc với không khí lạnh đột ngột, mạch máu co thắt gây thiếu máu cục bộ, dẫn đến phù nề và chèn ép dây thần kinh. Đặc biệt, không ít trường hợp người bệnh nhầm lẫn giữa liệt cơ mặt với đột quỵ dẫn đến tâm lý hoang mang, lo lắng. Trong khi thực tế, liệt mặt ngoại biên chỉ khu trú ở vùng mặt (méo miệng, mắt nhắm không kín, đau sau tai), không kèm yếu tay chân hay nói ngọng. Đột quỵ thường kèm theo tê yếu nửa người, rối loạn ý thức và ngôn ngữ. Thời điểm “vàng” để điều trị liệt dây thần kinh số VII là trong 72 giờ đầu khi có triệu chứng méo miệng.

MINH KHANG