Công bố cuộc thi ứng dụng AI dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề toàn quốc

Ngày 8-1, Trường Đại học FPT công bố Cuộc thi AI Young Guru, sân chơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề trên phạm vi toàn quốc; đồng thời ra mắt website cuộc thi và khóa học trực tuyến trang bị kiến thức, kỹ năng AI cho thí sinh.

Lãnh đạo các bộ ngành và Trường Đại học FPT công bố Cuộc thi AI Young Guru

AI Young Guru được tổ chức nhằm hưởng ứng các chủ trương phát triển nguồn nhân lực số, gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá giáo dục – đào tạo. Cuộc thi khuyến khích học sinh học tập, ứng dụng AI bài bản, an toàn, hiệu quả, phù hợp với các định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục AI và hướng dẫn sử dụng AI trong dạy, học.

Thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội tiếp cận AI theo hướng thực tiễn, từng bước định hướng nghề nghiệp và nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường học tập, làm việc của tương lai.

Cuộc thi thu hút sự chú ý của nhiều học sinh

Cuộc thi có sự bảo trợ của Bộ GD-ĐT và bảo trợ chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, góp phần bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức, chuyên môn và truyền thông, qua đó lan tỏa phong trào học tập, ứng dụng AI trong trường học.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, cho rằng AI vừa là cơ hội vừa là thách thức; nếu quá thận trọng sẽ bỏ lỡ cơ hội, vì vậy cần triển khai giáo dục AI sớm cho cả giáo viên và học sinh. Bộ GD-ĐT kỳ vọng AI Young Guru có thể nhân rộng nhờ ba điểm nổi bật: tính phổ cập, công bằng; đánh giá cả quá trình học tập – ứng dụng; và định hướng kỹ năng sử dụng AI liêm chính, hiệu quả.

Ở góc độ an ninh, Đại tá - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), lưu ý AI có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu; do đó học sinh cần sớm hình thành tư duy sử dụng AI có trách nhiệm, đúng pháp luật và hướng thiện. Đơn vị sẽ đồng hành cùng cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về an toàn và đạo đức số.

Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT nhấn mạnh, AI đang tác động sâu rộng tới đời sống và thị trường lao động, vì vậy giáo dục không thể “cấm AI” mà cần hướng học sinh sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm và liêm chính. AI Young Guru là hoạt động trọng điểm được chuẩn bị trong thời gian dài nhằm đưa AI vào học tập theo hướng thực tiễn, gắn với mô hình “học - ứng dụng - thử nghiệm”.

AI Young Guru 2026 được triển khai từ tháng 1 đến tháng 4-2026 trên toàn quốc. Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, kèm Bằng khen của Trung ương Đoàn, chuyến trải nghiệm tại Hoa Kỳ và học bổng nhân tài kỷ nguyên số Việt Nam – Tech Gen (100% học phí 4 năm cho mỗi học sinh). Thời gian đăng ký và học trực tuyến từ ngày 10-1 đến 28-2-2026 tại website aiyoungguru.fpt.edu.vn. Thời gian đăng ký và học trực tuyến: từ 10-1 đến 28-2-2026; đăng ký trực tuyến qua Website cuộc thi: aiyoungguru.fpt.edu.vn

LÂM NGUYÊN