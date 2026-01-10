15.000 học sinh tham gia hội trại truyền thống học sinh, sinh viên

Sáng 10-1, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội trại truyền thống học sinh, sinh viên với chủ đề “Học sinh thành phố làm theo lời Bác – Tự hào truyền thống – Tiếp nối tương lai”, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (9-1).

Học sinh tham gia hội trại tại cụm trại do Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (phường An Khánh, TPHCM) đăng cai tổ chức

Hội trại năm nay được tổ chức đồng loạt tại 12 cụm trại với sự tham dự của gần 15.000 học sinh, học viên tiêu biểu của 262 trường tham dự.

Hội trại lần thứ XVIII đánh dấu một giai đoạn mới khi mở rộng tổ chức ở cả 3 khu vực của TPHCM sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính.

Đây là ngày hội ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lý tưởng sống đẹp, đồng thời tạo môi trường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa học sinh, học viên trong các cụm chuyên môn.

Hội trại năm nay tuyên dương, khen thưởng 953 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tuyên dương học sinh tiêu biểu tại cụm trại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (phường An Khánh, TPHCM)

Tham dự hội trại, học sinh được tham gia các hoạt động như: nghi thức rước cờ, chào cờ; ôn lại phút truyền thống; chương trình đồng diễn văn nghệ; triển lãm gương học sinh tiêu biểu; các gian hàng giới thiệu mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, các mô hình nghiên cứu khoa học; tham gia các sân chơi vận động, trò chơi dân gian...

