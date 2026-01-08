Xây dựng, cải tạo Trường THPT Nguyễn Hữu Huân giai đoạn 2

Nghi lễ khởi công công trình xây dựng, mở rộng, cải tạo Trường THPT Nguyễn Hữu Huân giai đoạn 2

Theo ông Từ Quốc Thông, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức, dự án xây dựng, mở rộng, cải tạo Trường THPT Nguyễn Hữu Huân giai đoạn 2 được HĐND TP Thủ Đức (trước đây) quyết định chủ trương đầu tư xây dựng vào tháng 12-2023, UBND TPHCM bố trí vốn thực hiện vào tháng 3-2024.

Ông Từ Quốc Thông, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức thông tin về dự án tại lễ khởi công

Dự án được thực hiện trên diện tích khu đất 16.226m². Trong đó, khối xây dựng mới có tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm cả tầng hầm) là 5.186,55m², chiều cao 4 tầng.

Riêng khối sửa chữa, cải tạo gồm 4 khối nhà là khối A (khối hành chính), khối B1, B2 (khối học tập) và khối C (nhà đa năng, hội trường, sân thể dục thể thao).

Ngoài ra, một số hạng mục phụ đi kèm gồm có cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà để xe, sân đường giao thông nội bộ - cây xanh, sân thể dục thể thao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư xây dựng của công trình hơn 130 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thi công là 360 ngày.

Thầy Đỗ Dương Cung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho biết, trường có quy mô hơn 2.000 học sinh. Đối chiếu giữa quy mô lớp học hiện nay của nhà trường và quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với cấp THPT tại Thông tư số 13 (ngày 26-5-2020) của Bộ GD-ĐT, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân chưa đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Một số khu vực trong trường có tình trạng xuống cấp cần được sửa chữa để đảm bảo phục vụ tốt hơn cho hoạt động dạy và học của nhà trường.

Thầy Đỗ Dương Cung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân bày tỏ vui mừng khi nhà trường được tạo điều kiện cải tạo, sửa chữa, mở rộng

"Việc sửa chữa, cải tạo, mở rộng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, giúp học sinh có nơi học tập khang trang, an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện", Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân bày tỏ.

THU TÂM