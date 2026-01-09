Phường Tăng Nhơn Phú thêm một trường mầm non được khánh thành

Sáng 9-1, UBND phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức khánh thành công trình Trường Mầm non Tăng Nhơn Phú. Đây là trường mầm non công lập thứ 10 của phường.

Các cháu Trường Mầm non Tăng Nhơn Phú biểu diễn văn nghệ chào mừng tại lễ khánh thành

Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 9-1-2025 và hoàn thành vào ngày 3-12-2025 có tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng với quy mô gồm 1 trệt, 2 lầu, 16 phòng học và các phòng chức năng; tổng diện tích sàn xây dựng hơn 4.300 m2.

Ông Lê Hữu Hảo, Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, báo cáo quá trình thực hiện dự án

Theo ông Lê Hữu Hảo - Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, cho biết: "Sau khi đưa vào hoạt động, công trình sẽ góp phần giảm áp lực về chỗ học cho trẻ ở độ tuổi mầm non trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú, đồng thời giúp chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực".

Tại lễ khánh thành, bà Cao Thị Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, ghi nhận: "Sau gần một năm xây dựng, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng đi vào hoạt động. Việc đưa một trường mầm non khang trang, hiện đại, đạt chuẩn mới đi vào hoạt động, giúp từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp, đảm bảo chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học trên địa bàn phường".

Đại diện UBND phường Tăng Nhơn Phú trao các quyết định cán bộ quản lý, giáo viên nhận nhiệm vụ tại Trường Mầm non Tăng Nhơn Phú

Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú cũng đề nghị Ban Giám hiệu và tập thể nhà trường tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện để trẻ được phát triển toàn diện.

Đại diện lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú cắt băng khánh thành

Đại diện nhà trường, cô Hiệu trưởng Trần Châu Cẩm Tú chia sẻ, với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, phấn đấu xây dựng trường theo chuẩn tiên tiến, hiện đại trong những năm học tiếp theo.

Hiệu trưởng Trần Châu Cẩm Tú cam kết phấn đấu xây dựng trường theo chuẩn tiên tiến, hiện đại trong những năm học tiếp theo

Các đại biểu tham quan phòng học mới trong lễ khánh thành Sau khi đưa vào sử dụng, trường tuyển sinh ngay trong học kỳ 2 năm học 2025-2026 với 4 lớp, gồm 1 lớp nhà trẻ và 3 lớp mẫu giáo.

Tin liên quan Xây dựng, cải tạo Trường THPT Nguyễn Hữu Huân giai đoạn 2

THU TÂM