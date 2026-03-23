Ngư dân Hà Tĩnh liên tiếp trúng đậm cá mòi và cá trích biển

Khoảng 5 ngày nay, ngư dân vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh cho tàu ra khơi đánh bắt hải sản gần bờ liên tiếp trúng đậm cá mòi và cá trích biển với số lượng lớn, mang về thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Video: Ngư dân trúng cá mòi và cá trích biển

Trong đó, đối với cá mòi biển, có nhiều tàu đánh bắt được từ 1 tấn đến gần 3 tấn; tàu ít từ hơn 300kg đến gần 1 tấn. Ngay sau khi đưa vào bờ, toàn bộ số cá này đều được thương lái thu mua với giá dao động bình quân khoảng từ 14.000 - 15.000 đồng/kg, tùy loại.

Bốc xếp cá mòi lên xe tải đông lạnh tại bờ biển phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh

Theo ngư dân, những ngày này, nhờ thời tiết nắng ấm thuận lợi, trên biển tỉnh Hà Tĩnh và vùng lân cận xuất hiện nhiều luồng cá mòi có kích thước lớn. Nhiều tàu ra khơi từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, đánh bắt cách bờ khoảng từ 3-10 hải lý và may mắn trúng lớn.

Cá mòi chất đầy các khay nhựa để bốc xếp lên xe tải đông lạnh

Thương lái thu mua và đưa cá lên các xe tải đông lạnh để tiếp tục đưa đi tiêu thụ tại các cở sở chế biến hải sản trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cá mòi được bốc xếp lên xe tải đông lạnh để đưa đi tiêu thụ

Ngoài trúng đậm cá mòi biển, trong những ngày này, nhiều ngư dân ở ven biển tỉnh Hà Tĩnh cũng ra khơi cách bờ từ 3-7 hải lý và liên tiếp đánh bắt trúng đậm cá trích biển với số lượng rất lớn.

Trong đó, nhiều tàu trúng đậm từ 1,5 đến hơn 3 tấn cá trích/ngày; tàu ít từ 500kg đến gần 1,5 tấn. Ngay sau khi đưa vào bờ, số cá này được bán cho thương lái với giá từ 9.000-18.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con ngư dân.

Việc cá mòi và cá trích biển xuất hiện số lượng lớn ở gần bờ biển, tiêu thụ tại chỗ thuận lợi và giá bán khá ổn định nên trong ngày có nhiều bà con ngư dân đã tranh thủ cho tàu ra khơi đánh bắt 2-3 chuyến biển, kiếm thêm thu nhập.

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích biển

>> Một số hình ảnh ghi nhận tại vùng ven biển Hà Tĩnh

DƯƠNG QUANG