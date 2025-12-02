Những chuyến xe nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ

Sức sống cơ sở

Ngày 2-12, nhiều đoàn công tác từ TPHCM đã trực tiếp đến các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, mang theo hàng trăm tấn hàng cứu trợ cùng tấm lòng sẻ chia của cán bộ, nhân dân các địa phương.

Tại tỉnh Đắk Lắk, chuyến xe nghĩa tình từ phường Bến Cát đã có mặt tại xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa. Tại đây, đoàn công tác triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực như: trao kinh phí sửa chữa 2 căn nhà (75 triệu đồng/căn), hỗ trợ sinh kế bằng 5 con bò cho 5 hộ dân (100 triệu đồng), phân phát 1.000 phần quà từ 21 tấn nhu yếu phẩm (trị giá khoảng 850 triệu đồng), trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An và Trường THCS Hoàng Hoa Thám (trị giá gần 300 triệu đồng).

Tính đến nay, Ban vận động cứu trợ phường Bến Cát đã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng, bao gồm hơn 500 triệu đồng tiền mặt và khoảng 700 triệu đồng hàng hóa cứu trợ.

Xe Bến Cát 2.jpg
Chuyến xe chở quà cứu trợ từ phường Bến Cát đã có mặt tại xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk sáng 2-12
Xe Bến Cát 3.jpg
Đoàn đã trao quà hỗ trợ từ người dân, doanh nghiệp tại phường Bến Cát
Xe Bến Cát 4.jpg
Xe Bến Cát 5..jpg
Đoàn tặng quà cho người dân tại xã Hòa Xuân
Ông Huỳnh Phước, thôn Hiệp Đồng, xã Xuân Hòa, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ cảm xúc sáng 2-12

Cùng thời điểm, nhiều địa phương khác cũng tích cực vào cuộc. UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Phú Hòa đã vận động được hơn 146 triệu đồng và khoảng 40 tấn hàng hóa. Trong 3 ngày liên tiếp, đoàn xe cứu trợ đã đến tận các xã Sơn Hòa, Hòa Mỹ, Phú Hòa 1, Đông Hòa… tại tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, trao tổng cộng khoảng 125 tấn hàng hóa với hơn 11.000 phần quà.

Xe Chánh Phú Hòa 1.jpg
Xe Chánh Phú Hòa 6.jpg
Đoàn xe mang quà hỗ trợ từ phường Chánh Phú Hòa cũng có mặt tại Đắk Lắk
Xe Chánh phú Hòa 10.jpg
Xe Chánh Phú Hòa 8.jpg
Xe Chánh Phú Hòa 7.jpg
Tặng 11.000 phần quà cho người dân vùng lũ
Xe Chánh Phú Hòa 4.jpg
Thăm hỏi, động viên các gia đình chịu thiệt hại do thiên tai tại 2 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk
Đoàn hỗ trợ đến từ phường Chánh Phú Hòa san sẻ khó khăn với bà con tại Khánh Hòa, Đắk Lắk

Tại phường Thuận Giao, MTTQ phường đã tiếp nhận hơn 1,8 tỷ đồng tiền mặt và hơn 10 tấn nhu yếu phẩm.

abc.jpg
Những món quà nhu yếu phẩm thiết yếu kèm lời động viên người dân phường Thuận Giao gửi đến bà con vùng lũ

Phường Thuận An cũng huy động hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và gần 1,5 tỷ đồng giá trị hàng hóa, tổ chức đoàn công tác đến trao tận tay người dân vùng lũ tại thôn Phú Sơn và thôn Triêm Đức, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Xe Thuận An 2.jpg
Xe Thuận An 3.jpg
Xe Thuận An 1.jpg
Người dân tại thôn Phú Sơn và thôn Triêm Đức, thuộc xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk nhận những món quà nghĩa tình từ phường Thuận An

Trong khi đó, xã Trừ Văn Thố phối hợp cùng Công đoàn xã tổ chức đoàn đến tỉnh Khánh Hòa, trao quà tận tay các hộ dân và thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn. Số hàng hóa do doanh nghiệp và người dân địa phương đóng góp.

Trừ Văn Thố 3.jpg
Trừ Văn Thố 2.jpg
Trừ Văn Thố 1.jpg
Chuyến xe nghĩa tình từ xã Trừ Văn Thố cũng có mặt chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ Khánh Hòa

Tại phường Phú Lợi, đại diện MTTQ phường cho biết đã tiếp nhận hơn 1,3 tỷ đồng tiền mặt và hàng tấn hàng cứu trợ, đã chuyển toàn bộ đến Hội Chữ thập đỏ TPHCM để kịp thời phân phối đến người dân vùng thiên tai.

m.jpg
Hàng chục tấn hàng nhu yếu phẩm chia sẻ yêu thương từ người dân phường Phú Lợi đã đến với bà con vùng lũ

Những chuyến xe nghĩa tình, những phần quà thiết thực đã góp phần chuyển tải tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc của cán bộ và nhân dân TPHCM đến đồng bào vùng lũ, tiếp thêm nghị lực để người dân sớm ổn định cuộc sống.

TÂM TRANG

