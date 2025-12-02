Những chuyến xe nghĩa tình đến với đồng bào vùng lũ

Tại tỉnh Đắk Lắk, chuyến xe nghĩa tình từ phường Bến Cát đã có mặt tại xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa. Tại đây, đoàn công tác triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực như: trao kinh phí sửa chữa 2 căn nhà (75 triệu đồng/căn), hỗ trợ sinh kế bằng 5 con bò cho 5 hộ dân (100 triệu đồng), phân phát 1.000 phần quà từ 21 tấn nhu yếu phẩm (trị giá khoảng 850 triệu đồng), trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An và Trường THCS Hoàng Hoa Thám (trị giá gần 300 triệu đồng).
Tính đến nay, Ban vận động cứu trợ phường Bến Cát đã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng, bao gồm hơn 500 triệu đồng tiền mặt và khoảng 700 triệu đồng hàng hóa cứu trợ.
Cùng thời điểm, nhiều địa phương khác cũng tích cực vào cuộc. UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Phú Hòa đã vận động được hơn 146 triệu đồng và khoảng 40 tấn hàng hóa. Trong 3 ngày liên tiếp, đoàn xe cứu trợ đã đến tận các xã Sơn Hòa, Hòa Mỹ, Phú Hòa 1, Đông Hòa… tại tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, trao tổng cộng khoảng 125 tấn hàng hóa với hơn 11.000 phần quà.
Tại phường Thuận Giao, MTTQ phường đã tiếp nhận hơn 1,8 tỷ đồng tiền mặt và hơn 10 tấn nhu yếu phẩm.
Phường Thuận An cũng huy động hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và gần 1,5 tỷ đồng giá trị hàng hóa, tổ chức đoàn công tác đến trao tận tay người dân vùng lũ tại thôn Phú Sơn và thôn Triêm Đức, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
Trong khi đó, xã Trừ Văn Thố phối hợp cùng Công đoàn xã tổ chức đoàn đến tỉnh Khánh Hòa, trao quà tận tay các hộ dân và thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn. Số hàng hóa do doanh nghiệp và người dân địa phương đóng góp.
Tại phường Phú Lợi, đại diện MTTQ phường cho biết đã tiếp nhận hơn 1,3 tỷ đồng tiền mặt và hàng tấn hàng cứu trợ, đã chuyển toàn bộ đến Hội Chữ thập đỏ TPHCM để kịp thời phân phối đến người dân vùng thiên tai.
Những chuyến xe nghĩa tình, những phần quà thiết thực đã góp phần chuyển tải tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc của cán bộ và nhân dân TPHCM đến đồng bào vùng lũ, tiếp thêm nghị lực để người dân sớm ổn định cuộc sống.