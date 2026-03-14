Phường An Đông ra quân các đội hình hỗ trợ công tác bầu cử

Ngày 14-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông, TPHCM tổ chức chương trình “Ngày hội non sông tiến vào kỷ nguyên mới”, ra quân các đội hình hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại chương trình, ban tổ chức đã ra mắt 4 đội hình của các đoàn thể chính trị - xã hội phường, tham gia hỗ trợ công tác bầu cử.

Theo đó, Đội hình Hội LHPN phường tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định; quan tâm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật tham gia thực hiện quyền công dân. Các hội viên phụ nữ tham gia công tác hậu cần tại các tổ bầu cử.

Đội hình Công đoàn phường đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, công nhân, người lao động; vận động đoàn viên tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định; đồng thời hỗ trợ các phần việc phục vụ ngày bầu cử.

Đội hình Hội Cựu chiến binh phường vận động người dân tại các khu phố thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cử tri; góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm sự trang nghiêm tại các khu vực bỏ phiếu.

Đội hình Đoàn Thanh niên tập trung tuyên truyền về bầu cử trên không gian mạng, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa thông tin bầu cử đến nhân dân, nhất là cử tri trẻ, thanh niên lần đầu tham gia bầu cử; hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn cử tri tại các điểm bỏ phiếu.

Theo ông Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông, cùng với việc ra quân các đội hình hỗ trợ, thời gian qua, MTTQ phường đã phối hợp Ủy ban Bầu cử phường triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, Đoàn Thanh niên xây dựng tài liệu, sản phẩm truyền thông trên nền tảng số; Công đoàn tổ chức hội thi thiết kế video clip tuyên truyền; Hội LHPN đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; Hội Cựu chiến binh triển khai mô hình “cà phê sáng mạn đàm” để tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử, đồng thời trao đổi tâm tư, nguyện vọng của hội viên và người dân.

Sau phần ra mắt, các tổ bầu cử và đội hình hỗ trợ đã vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử theo đúng trình tự, thủ tục của một ngày bầu cử chính thức.

Là địa bàn có đông đồng bào người Hoa và tín đồ tôn giáo, phường đã xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp. Theo đó, tại các tổ bầu cử có lực lượng Trưởng khu phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận và cán bộ am hiểu tiếng Hoa để hướng dẫn, hỗ trợ cử tri. Phường cũng tổ chức đến từng hộ dân để tuyên truyền, gửi tài liệu về tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên; chuẩn bị tài liệu song ngữ Hoa - Việt nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri người Hoa nắm bắt đầy đủ thông tin và tham gia bầu cử.

