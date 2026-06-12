Những hội quán nông dân số

Nhiều xã tại TPHCM đang trở thành những điểm sáng về chuyển đổi số trong nông nghiệp. Từ sản xuất, truy xuất nguồn gốc đến thương mại điện tử, các mô hình mới giúp nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển kinh tế.

Tích cực số hóa sản xuất

Tại xã Hưng Long, mô hình nuôi chồn hương giống của anh Nguyễn Văn Đức (ấp 32) đang cho hiệu quả kinh tế cao nhờ ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Trong quá trình chăn nuôi, anh Đức đầu tư hệ thống cấp nước tự động và hệ thống vệ sinh bán tự động, giúp bảo đảm nguồn nước sạch, hạn chế dịch bệnh, đồng thời giảm khoảng 80% thời gian vệ sinh chuồng trại so với phương thức thủ công. Nhờ đó, môi trường chăn nuôi luôn khô thoáng, tạo điều kiện cho đàn chồn hương phát triển tốt.

Các hội viên nông dân xã An Nhơn Tây, TPHCM trong một buổi sinh hoạt. ẢNH: AN KHÁNH

Đầu năm 2026, từ hộ nuôi, anh Nguyễn Văn Đức hỗ trợ và kêu gọi thêm sự tham gia của 5 hộ gia đình, lập thành tổ hợp tác nuôi chồn hương. Đến nay, tổng đàn nuôi lên đến 200 cặp con giống. “Chồn hương giống nuôi 8 tháng có giá trung bình từ 10-15 triệu đồng/cặp. Sản phẩm có bao nhiêu cũng tiêu thụ hết, giá lại cao hơn so với các con vật nuôi khác”, anh Đức cho biết.

Cách Hưng Long hơn 10km, mô hình vườn mai ứng dụng năng lượng mặt trời kết hợp IoT (Internet vạn vật) của anh Bùi Ngọc Đức (chủ vườn mai Hữu Đức, số 852 đường Vườn Thơm, ấp 3, xã Bình Lợi) cũng là điểm sáng về chuyển đổi số của địa phương. Hệ thống IoT giúp giảm 90% nhân công, tiết kiệm 20%-70% lượng nước và tối ưu hóa quy trình chăm sóc hoa.

Ngoài ra, anh Bùi Ngọc Đức còn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp các thiết bị cảm biến thông minh để giám sát và điều khiển hoạt động chăm sóc cây mai, theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, lượng nước tưới và tình trạng sinh trưởng của cây. “Hiện vườn có hơn 20.000 cây mai thành phẩm. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất giúp tôi tiết kiệm hơn 100 triệu đồng/ha mỗi năm, đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí nhân công và nước tưới”, anh Đức chia sẻ. Vào dịp tết, anh Đức sử dụng Facebook, TikTok để livestream giới thiệu và bán sản phẩm. Hình thức này giúp mở rộng tệp khách hàng, tăng tương tác với người mua và giảm chi phí quảng bá. Nhờ đó, mỗi năm vườn xuất bán hơn 1.000 gốc mai.

Xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững

Ở xã An Nhơn Tây, trước đây, câu chuyện của người nông dân bên ly cà phê mỗi buổi sáng thường xoay quanh thời tiết hay giá phân bón, nhưng nay đã có nhiều thay đổi. Tại “Hội quán Nông dân số”, các thành viên trao đổi về quét mã QR, livestream bán hàng, cài ứng dụng (app) Hội Nông dân; chia sẻ kinh nghiệm số hóa sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả, đưa nông - lâm - thủy sản lên các sàn thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nhơn Tây Phạm Phú Cường cho biết, từ mô hình “Hội quán Nông dân số”, hội đã triển khai nhiều chương trình như phát triển vườn rau hữu cơ, khuyến khích các mô hình xanh - sạch - đẹp, tạo ra sản phẩm chất lượng cao; tổ chức đào tạo, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; kết nối nông dân với các hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp để phát triển liên kết sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, HTX, đồng thời định hướng phát triển các khu du lịch sinh thái ven sông.

Theo Liên minh HTX TPHCM, thành phố hiện có 425 HTX, 2 liên hiệp HTX và 1.232 tổ hợp tác đăng ký hoạt động. Theo định hướng đến năm 2030, thành phố có 900 tổ hợp tác, 815 HTX, 12 liên hiệp HTX, với khoảng 13.700ha trồng trọt và hơn 133ha nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Định hướng trọng tâm của liên minh trong thời gian tới là tiếp tục giúp các hộ cá thể, tổ hợp tác, HTX đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại, lấy công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển bền vững làm trụ cột để tối ưu hóa quỹ đất đang ngày càng thu hẹp.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Long Nguyễn Văn Nhạo, ngoài mô hình tổ hợp tác nuôi chồn hương giống của anh Nguyễn Văn Đức, nhiều nông dân trong xã cũng tích cực ứng dụng công nghệ vào sản xuất và chia sẻ cho nhiều người khác thực hiện, đặc biệt là kinh nghiệm sử dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các sản phẩm như lúa ST25 hữu cơ, ổi sạch OCOP, con giống hay rau an toàn đều được gắn mã QR, giúp người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin về quá trình sản xuất (từ giống, quy trình chăm sóc đến thời điểm thu hoạch và cơ sở sản xuất). Cách làm này cũng góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Từ các xã An Nhơn Tây, Hưng Long đến nhiều địa phương khác, chuyển đổi số đang kết nối những người nông dân thành cộng đồng cùng học hỏi, sản xuất và phát triển thị trường. Các “hội quán nông dân số”, tổ hợp tác và HTX là nơi người dân chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu, đưa nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái kinh tế số từ cơ sở.

QUANG HUY