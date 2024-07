Những mùa mưa ngang qua

Đó là một ngày mưa thành phố rả rích từng hạt, từng hạt bay đập vào ô cửa kính rồi chảy xuống thành dòng. Cô ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, lắng nghe lời hát của hai anh em nhà Everly phát ra từ chiếc loa như đang ngân nga theo tiếng mưa: “I know how to hide all my sorrow and pain. I’ll do my crying in the rain…” (Tôi biết cách để che giấu mọi niềm đau và nỗi buồn, tôi sẽ khóc trong mưa…).