Ca sĩ Duyên Quỳnh làm đại sứ chương trình thiện nguyện “Sách trao em”

Chiều 8-8, tại TPHCM, Công ty sách điện tử Bookas chính thức công bố chương trình thiện nguyện “Sách trao em”. Ngoài ca sĩ Duyên Quỳnh, Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM nhiệm kỳ 2023-2024 Trung Nghĩa và ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Công ty sách điện tử Bookas cùng giữ vai trò đại sứ truyền thông của chương trình.

Từ tháng 7-2025, chương trình “Sách trao em” của nền tảng sách điện tử Bookas đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng, với hàng ngàn cuốn sách cũ được quyên góp và trao đi khắp mọi miền đất nước. Chính từ thành công này, Bookas chính thức công bố chương trình thiện nguyện “Sách trao em” trở thành hoạt động thường xuyên, không thời hạn - như một cam kết dài lâu trên hành trình gieo tri thức cho trẻ em Việt Nam.

Không đơn thuần là một đợt quyên góp ngắn hạn theo mùa tựu trường, “Sách trao em” được tổ chức như một hành trình liên tục: tiếp nhận sách cũ còn giá trị, phân loại và trao tận tay các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hay những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ. Với triết lý “Sách có thể cũ nhưng tri thức thì không bao giờ cũ”, chương trình hướng đến việc biến những cuốn sách cũ thành một cánh cửa mới, mở ra thế giới cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

Các đại sứ truyền thông của chương trình "Sách trao em": ông Nguyễn Anh Dũng, nhà báo Trung Nghĩa và ca sĩ Duyên Quỳnh (từ phải qua)

Bookas đặt mục tiêu trang bị 1.000 tủ sách cho các thư viện cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa - nơi trẻ em vẫn còn ít cơ hội được tiếp cận tri thức. Thông qua hoạt động quyên góp sách, chọn lọc và phân phối đúng nhu cầu, Bookas mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các vùng miền. Chương trình cũng là lời kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp cùng chung tay kiến tạo tương lai bền vững thông qua văn hóa đọc.

Trong vai trò đại sứ truyền thông của chương trình, nhà báo Trung Nghĩa cho rằng, trẻ em rất cần được chúng ta chia sẻ tình yêu sách, thói quen đọc sách. Với các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa sách càng rất cần thiết.

Lớn lên nơi vùng quê nghèo của tỉnh Đắk Lắk, theo chia sẻ của ca sĩ Duyên Quỳnh, để có sách đọc, chị và bạn bè phải mượn từ thư viện rồi đọc xoay vòng.

Đó chính là một trong những lý do khiến chị nhận lời làm đại sứ truyền thông của chương trình thiện nguyện “Sách trao em”, với hy vọng có thể chung tay góp sức, giúp các em nhỏ, nhất là những nơi còn thiếu sách, thiếu điều kiện học tập được tiếp cận sớm và nhiều hơn với sách.

QUỲNH YÊN