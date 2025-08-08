Gặp gỡ tháng 10 năm 2025: Tôn vinh tri thức doanh nhân

Chiều 8-8, tại Đường sách TPHCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn cùng Công ty Đường sách TPHCM và Hội Xuất bản Việt Nam - Văn phòng đại diện phía Nam tổ chức gặp gỡ phóng viên và các đơn vị xuất bản nhằm thông tin về sự kiện "Gặp gỡ tháng 10" năm 2025.

"Gặp gỡ tháng 10" là hoạt động thường niên do Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm tạo động lực và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nhân TPHCM nói riêng. Sự kiện năm nay có chủ đề: “Doanh nghiệp Gia đình - Nơi khơi nguồn thương hiệu Việt”, tập trung khai thác chiều sâu văn hóa doanh nghiệp, bản sắc kế thừa giữa các thế hệ doanh nhân, đồng thời tôn vinh sự kiên cường, sáng tạo và bền bỉ của khu vực doanh nghiệp gia đình trong hành trình hội nhập.

Sự kiện "Gặp gỡ tháng 10" lần thứ 5 - năm 2025 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động. Bên cạnh Tuần lễ Doanh nhân và Sách nhằm tôn vinh tri thức doanh nhân và lan tỏa văn hóa đọc, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn sẽ phối hợp cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức hội thảo “Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân - Từ ký ức đến khát vọng vươn mình”. Đây là dịp đặc biệt để nhìn lại vai trò của giới doanh nhân trong dòng chảy cách mạng, khởi nguồn từ những bước chân đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại căn nhà số 5 Châu Văn Liêm (TPHCM) của Phân cuộc Liên Thành, nơi Người được hỗ trợ bởi những doanh nhân yêu nước.

Ban tổ chức sự kiện "Gặp gỡ tháng 10 năm 2025" thông tin về các hoạt động đến các cơ quan báo chí

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện năm nay là cuộc thi viết “Doanh nghiệp gia đình - Nơi khơi nguồn thương hiệu Việt” lần đầu được phát động, nhằm ghi nhận, lan tỏa và tôn vinh những thương hiệu tư nhân tiêu biểu, những biểu tượng của tinh thần dân tộc, phát triển bền vững và những gia đình, dòng họ doanh nhân đã tạo dựng những thương hiệu tư nhân tiêu biểu, góp phần làm rạng danh đất nước và khơi dậy lòng tự hào, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới và kế thừa trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Nhìn lại 4 lần tổ chức "Gặp gỡ tháng 10", ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, cho rằng, sách và văn hóa đọc là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn hưởng ứng hoạt động khuyến đọc bằng cách chọn một con đường ngách là sách cho doanh nghiệp và doanh nhân. Có một điều dễ nhận thấy là từ năm 2020, khi sự kiện "Gặp gỡ tháng 10" bắt đầu được tổ chức, đến nay, tinh thần doanh nhân viết sách đã được lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều doanh nhân trên cả nước.

Ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, phát biểu tại chương trình

“Ở một số trường đại học, thường lấy những cuốn sách của các doanh nhân nước ngoài làm tài liệu dạy và học. Những doanh nhân của Mỹ hay châu Âu đương nhiên là rất giỏi, nhưng thành công của họ chưa chắc đã đúng so với tình hình thực tế ở Việt Nam. Chưa kể, ở Việt Nam hiện nay, có nhiều gương doanh nhân rất tốt, tại sao chúng ta không lựa chọn những cuốn sách của doanh nhân Việt để dạy cho sinh viên Việt. Đó cũng là một cách tự tôn dân tộc mình, và cũng là những bài học gần gũi với các bạn sinh viên người Việt. Tôi lấy làm vui mừng vì 5 năm qua, phong trào doanh nhân viết sách đã phát triển rất mạnh mẽ”, ông Trần Hoàng cho biết.

Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2025 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12-10 tại Đường sách TPHCM với chuỗi hoạt động phong phú, gồm: - Vinh danh “Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025”, tôn vinh những cuốn sách có giá trị thực tiễn, truyền cảm hứng mạnh mẽ từ chính trải nghiệm doanh nhân; “Top 50 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2025”, ghi nhận nỗ lực xây dựng môi trường học tập, phát triển nội lực qua sách. - Triển lãm “Top 50 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2025”; “Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025”; “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp năm 2025”. - Gala Doanh nhân và Sách - không gian kết nối giữa doanh nhân, tác giả, nhà xuất bản và công chúng yêu sách. - Giao lưu, ký tặng sách, ra mắt tác phẩm mới của các doanh nhân - tác giả đoạt giải.

HỒ SƠN