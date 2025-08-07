Nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo của trẻ

Với 2 chủ đề: Vũ trụ và Sở thú , bộ sách " Xuyên thấu (Đinh Tị Books và NXB Văn học) không chỉ thu hút trẻ bởi hình thức lạ mắt mà còn được đánh giá cao về khả năng kích thích sáng tạo, phát triển tư duy trực quan và trí tưởng tượng đa chiều.

Từ 3 tuổi trở lên, trẻ bước vào giai đoạn “bùng nổ trí tưởng tượng”. Những câu hỏi “vì sao”, những trò chơi đóng vai, những bức tranh tưởng tượng ngộ nghĩnh là cách trẻ khám phá và biểu đạt thế giới nội tâm phong phú.

Trong hành trình ấy, sách không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là công cụ kích thích trí não mạnh mẽ - nếu được chọn đúng.

Ngoài hình thức lạ mắt, bộ sách "Xuyên thấu" còn thu hút trẻ nhỏ bởi khả năng kích thích sáng tạo, trí tưởng tượng đa chiều

Bộ sách Xuyên thấu được thiết kế theo dạng sách nhiều lớp, mỗi trang sách là một khung hình được đục lỗ tỉ mỉ, cho phép trẻ “xuyên thấu” và khám phá không gian ẩn giấu bên trong.

Khi lật giở từng lớp, trẻ sẽ như đang bước vào một chuyến phiêu lưu: lần lượt khám phá cấu trúc của vũ trụ, tìm hiểu các hành tinh, hay ngắm nhìn những loài thú ẩn mình trong rừng sâu. Mỗi hành động lật - chạm - quan sát đều là một trò chơi tư duy, giúp trẻ tăng khả năng quan sát chi tiết, kết nối các lớp thông tin trực quan từ đó có thể tự kể câu chuyện theo cách của riêng mình.

Sự chủ động tương tác này không chỉ khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn, mà còn kích hoạt não phải - nơi xử lý hình ảnh, sáng tạo và cảm xúc, từ đó hỗ trợ trẻ phát triển ngôn ngữ, tư duy và trí tưởng tượng toàn diện.

Với chủ đề Vũ trụ, cuốn sách đưa trẻ du hành qua các hành tinh, sao băng, tàu không gian và những bí ẩn chưa có lời giải, kích thích niềm đam mê khoa học và khám phá. Còn chủ đề Sở thú lại mở ra khu rừng sống động với các loài động vật kỳ thú, giúp trẻ quan sát, phân biệt và tưởng tượng ra thế giới tự nhiên đầy màu sắc.

Bộ sách không chỉ mang lại những giờ phút khám phá thú vị, mà còn là một nền tảng giúp nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo cho con ngay từ những năm đầu đời.

QUỲNH YÊN