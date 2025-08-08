Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới

Chiều 8-8, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc được công bố trở thành đại diện Việt Nam tiếp theo đến với cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73. Đây là lần hiếm hoi một người đẹp đã có danh hiệu được trao cơ hội đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ tham dự Hoa hậu Thế giới

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại diện đơn vị nắm bản quyền, cho biết, lựa chọn Hoa hậu Bảo Ngọc là kết quả của việc lắng nghe ý kiến từ đông đảo khán giả. Cô hội đủ các yếu tố để trở thành đại diện mạnh của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới. Thông tin trên cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội.

Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới, Lê Nguyễn Bảo Ngọc là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, đăng quang Miss Intercontinental – Hoa hậu Liên lục địa 2022. Hiện cô đang đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam.

Hoa hậu Bảo Ngọc sinh năm 2001 ở Cần Thơ, sở hữu chiều cao 1m85. Cô có kỹ năng ngoại ngữ thuần thục, từng đạt 8.0 IELTS, đang sở hữu bằng cử nhân danh dự ngành Kinh doanh quản trị Trường Đại học West of England, tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM. Hiện cô đang chuẩn bị cho việc học thạc sĩ.

Cô cũng là nhà sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc, lan tỏa lối sống xanh thông qua những hoạt động thực tế. Đặc biệt, Bảo Ngọc từng tham dự Hội nghị COP29 tại Azerbaijan cùng phái đoàn Việt Nam, là một trong những gương mặt trẻ có đóng góp vào việc tổ chức Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Khí hậu (LCOY Việt Nam 2024).

Bảo Ngọc và các bạn trẻ đồng hành trong dự án "Gen Zero" tại 'Diễn đàn Sinh viên Hành động về Khí hậu 2024"

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc tham gia rất nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. Cuối năm 2024, cô nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. Bảo Ngọc cũng dành nhiều sự quan tâm cho sự biến đổi khí hậu trên thế giới, trân trọng giá trị hòa bình, đề cao giá trị của lòng nhân ái.

Bảo Ngọc đang đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Bảo Ngọc nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024

“Tôi hy vọng có thể trao gửi những thông điệp này trong hành trình sắp tới. Không biết trước kết quả của cuộc thi sẽ như thế nào nhưng tôi thấy hạnh phúc vì hiện tại được mọi người ủng hộ. Tôi sẽ mang dự án Gen Zero đến cuộc thi. Đây là một dự án dài lâu, là cam kết của bản thân tôi với bản thân, với cộng đồng chứ không phải chỉ mang đi thi rồi thôi. Sau cuộc thi tôi vẫn sẽ tiếp tục với hành trình lan tỏa năng lượng tích cực cùng dự án này”, Hoa hậu Bảo Ngọc khẳng định.

Cùng ngày, Ban tổ chức Miss World Vietnam – Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 thông báo cuộc thi vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch. Cuộc thi diễn ra từ trung tuần tháng 10 đến gần cuối tháng 11. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 22-11. Ban tổ chức vẫn chọn top 3 gồm 1 hoa hậu và 2 á hậu. Cô gái đăng quang sẽ có thời gian trau dồi để đến với Hoa hậu Thế giới lần thứ 74.

TIỂU TÂN