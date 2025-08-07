Đưa hình ảnh dung dị về Bác Hồ lên sân khấu cải lương

Vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội", phần thứ ba trong chuỗi tác phẩm chuyển thể từ bộ tiểu thuyết sử thi Nước non vạn dặm của PGS-TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, sẽ chính thức ra mắt khán giả vào tối 11 và 12-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Gặp gỡ ra mắt vở diễn "Từ Việt Bắc về Hà Nội"

Thông tin được lãnh đạo Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 7-8, tại Hà Nội. Đây là hoạt động nghệ thuật đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 – 2025).

Lấy bối cảnh lịch sử 1941 – 1945, vở diễn tái hiện hành trình trở về nước của Nguyễn Ái Quốc sau ba thập kỷ bôn ba tìm đường cứu nước, để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, dẫn đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám. Hình tượng Bác Hồ trong vở diễn không chỉ là người lãnh tụ mà còn là một con người bình dị, gần gũi, sống động giữa quần chúng nhân dân và các đồng chí cùng chiến đấu.

Các nghệ sĩ tập vở

Tác giả kịch bản, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ: “Chúng tôi chủ trương đưa nhân vật Hồ Chí Minh về với đời thường, không thần thánh hóa. Trong mối quan hệ với các đồng chí như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thụ… và với những người dân miền núi chân chất, hình tượng Bác hiện lên vừa cao cả, vừa gần gũi”.

Vở diễn do Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam dàn dựng, quy tụ ê-kíp nghệ sĩ tài năng: NSND Triệu Trung Kiên đạo diễn, tác giả Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương, NSND Trọng Đài phụ trách âm nhạc, NSND Doãn Bằng thiết kế mỹ thuật… Các nghệ sĩ như NSND Mạnh Hùng, NSƯT Quang Khải, NSƯT Tiến Đại, Như Quỳnh, Ngân Hà… góp mặt với những vai diễn giàu nội tâm.

Nghệ sĩ Văn Thuận đảm nhận vai Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Ban đầu tôi rất lo lắng vì đây là vai diễn lớn. Nhưng nhờ sự động viên của đạo diễn và đồng nghiệp, tôi đã dồn toàn tâm toàn lực, từ giọng nói đến thần thái, để nhập vai một cách chân thực nhất”.

Đạo diễn - NSND Triệu Trung Kiên tiết lộ thêm: “Chúng tôi mạnh dạn để nhân vật Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vừa ca, vừa thoại như các nhân vật khác, để nhân vật chính không bị tách biệt, mà gần gũi hơn với khán giả và với chính lịch sử”.

Với lối thể hiện mới mẻ, chú trọng tính nhân văn và chân thực, “Từ Việt Bắc về Hà Nội” hứa hẹn là dấu ấn nghệ thuật sâu sắc, góp phần làm sống dậy trang sử hào hùng của dân tộc qua loại hình sân khấu truyền thống.

MAI AN