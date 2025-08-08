Ngày 8-8, tại Đường sách TPHCM, Báo Tuổi Trẻ tổ chức trao giải cuộc thi viết “Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi”. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập báo (2-9-1975 - 2-9-2025).

Được phát động từ ngày 24-5 đến ngày 30-6, cuộc thi viết “Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi” là cơ hội để bạn đọc, những người yêu, gắn bó với Tuổi Trẻ kể những câu chuyện, những kỷ niệm không thể nào quên trong hành trình 50 năm qua.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết, chỉ sau hơn một tháng tổ chức, cuộc thi đã nhận được gần 700 bài viết của bạn đọc trên khắp cả nước và từ nước ngoài.

“Cuộc thi mang tên “Tuổi Trẻ trong tôi”, nghĩa là Tuổi Trẻ trong lòng bạn đọc nhưng cũng là bạn đọc trong Tuổi Trẻ. Dù chỉ diễn ra hơn 1 tháng mà đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc như vậy, chúng tôi rất vui mừng và xúc động”, ông Lê Xuân Trung bày tỏ.

Các tác giả đoạt giải giao lưu tại chương trình. Từ trái qua: Nguyễn Mạnh Huy, Đặng Hoàng An, Lâm Minh Trang và nhà báo Cát Khuê

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả Đặng Hoàng An với bài viết Tuổi Trẻ nâng tôi dậy, để tôi tiếp tục bước đi; Giải nhì cho tác giả Nguyễn Mạnh Huy với bài Tuổi Trẻ đã thay đổi đời tôi; Giải ba cho tác giả Lâm Minh Trang với bài Tuổi Trẻ giúp cho xã hội ngay ngắn, tốt hơn. Ngoài ra, cuộc thi còn trao 10 giải khuyến khích và 10 giải bạn đọc bình chọn.

Chia sẻ sau lễ nhận giải, tác giả Đặng Hoàng An xúc động kể lại, vào năm 2016, một biến cố bất ngờ ập đến khiến anh trở thành người khuyết tật, không còn được đứng trên bục giảng với vai trò giảng viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM, phải dựa vào đôi tay, bờ vai của nhiều người. Thời gian ấy, vì tự ti, mặc cảm nên anh An chỉ trò chuyện với cha mẹ mà không liên hệ với ai ngoài xã hội, chỉ kết nối với bên ngoài qua những trang báo.

Một lần, anh An đọc bài viết Nghìn ngày cứu con đăng trên Tuổi Trẻ Online, về câu chuyện của bà Phạm Thị Cúc kiên trì đồng hành cùng con trai vượt qua nghịch cảnh, rồi những bài viết về những nhân vật có có số phận ngặt nghèo nhưng đã không đầu hàng mà chọn cách đứng lên và cống hiến theo cách của mình. Câu chuyện đã truyền cảm hứng sống cho anh.

“Tuổi Trẻ đã giúp tôi đánh thức phần người tưởng đã lịm đi. Không đánh vào cảm xúc nhất thời, mà thấm vào tận tâm can. Chỉ là những dòng chữ thấm chậm, nhưng đủ sâu để đọng lại”, tác giả Đặng Hoàng An chia sẻ.

Dịp này, Báo Tuổi Trẻ cũng giới thiệu đến bạn đọc ấn phẩm (không bán) Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi, tuyển chọn những bài dự thi được chọn đăng trên các ấn phẩm Tuổi Trẻ, đặc biệt là các bài của bạn đọc và chuyên gia góp ý cho Tuổi Trẻ trong nửa thế kỷ qua. Ấn phẩm được thực hiện theo tinh thần “vì bạn đọc - do bạn đọc - cùng bạn đọc", trở thành một dấu ấn nhân 50 năm Tuổi Trẻ.

QUỲNH YÊN