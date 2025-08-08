Dựng kịch lịch sử, dựng lòng yêu nước

Với sinh viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM chuyên ngành diễn viên sân khấu và đạo diễn, việc chọn lựa kịch bản, thực hiện và tổ chức dàn dựng, biểu diễn tác phẩm sân khấu đề tài chiến tranh cách mạng vừa là trải nghiệm đầy thử thách vừa là niềm tự hào rất đặc biệt.

Hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc

Mới đây, sinh viên lớp diễn viên sân khấu kịch, điện ảnh K6D (Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM) đã tổ chức đêm thi tốt nghiệp với vở kịch Máu thắm đồng Nọc Nạng (tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng, cảm tác từ kịch bản cùng tên của soạn giả Phạm Ngọc Truyền). Đây là một trong những kịch bản cách mạng kinh điển với bối cảnh giai đoạn người dân Việt Nam đang phải tự phát đấu tranh chống sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp và giới địa chủ cường hào.

Một cảnh trong vở Máu thắm đồng Nọc Nạng của sinh viên lớp diễn viên sân khấu kịch, điện ảnh K6D (Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM)

Câu chuyện đã xảy ra cách nay gần 100 năm (1928), nhiều vấn đề người trẻ hiện không thể hiểu hết. Để có thể cảm nhận thêm về câu chuyện, từ đó giúp nuôi dưỡng những cảm xúc chân thật về các nhân vật và câu chuyện kịch, các diễn viên trẻ của lớp K6D đã đến Di tích lịch sử Nọc Nạng (phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau). Tại đây, các bạn không chỉ tham quan các hiện vật lịch sử, mà còn có dịp tìm hiểu qua lời kể về các nhân vật, câu chuyện lịch sử.

“Nếu chỉ dựa vào kịch bản thì chỉ là những dòng chữ khô khan, rất khó để chúng tôi hiểu được câu chuyện đã diễn ra. Với việc tiếp xúc với thực tế, qua đó, các bạn có những cảm xúc riêng, tư duy sáng tạo mới mẻ hơn cho vai diễn của mình. Như với tôi, đó là những tình cảm đầy xúc động về người mẹ anh hùng, đã chấp nhận mất đi những người con, cháu - là cả thế giới của mẹ, để đổi lấy hòa bình”, sinh viên Gia Hân, lớp K6D, chia sẻ.

Cũng chọn đề tài lịch sử cách mạng, lớp diễn viên điện ảnh truyền hình K5B (Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM) đã thực hiện vở Những cánh hoa trinh trắng. Để hiểu hơn về câu chuyện 10 nữ dân quân hy sinh trên trận địa pháo phòng không Lam Hạ (tỉnh Hà Nam trước đây), các bạn đã đến Đền thờ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ.

Thậm chí, trước khi bước vào quá trình tập diễn, NSƯT Hạnh Thúy - giảng viên, đã cùng cả lớp đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, cùng thắp những nén nhang tri ân, lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh của các anh hùng; qua đó đã giúp xây dựng cảm xúc, vun đắp tình cảm với những con người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hun đúc lý tưởng sống

ThS Nguyễn Hòa An, giảng viên chủ nhiệm bộ môn khóa K6D, cho biết: “Khi biết các bạn sinh viên muốn dựng vở Máu thắm đồng Nọc Nạng, tôi có khuyên các em đây là đề tài khó, sự kiện rất nổi tiếng nên đã làm thì phải thực sự nghiêm túc, nỗ lực hết sức. Điều quan trọng nhất là phải làm sao thông qua vở diễn góp phần nhắc nhớ thế hệ trẻ khắc ghi công lao của người đi trước đã hy sinh không tiếc máu xương cho quê hương”.

Một trong những điểm đặc thù của những nghệ sĩ trẻ khi thực hiện các tác phẩm đề tài lịch sử cách mạng là luôn nỗ lực để có những hướng đi mới. NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ thêm: “Điều quan trọng khi lựa chọn mảng đề tài này là các bạn phải có tính chủ động rất cao, phải tìm hiểu kỹ về bối cảnh, sự kiện, nhân vật... Ngoài ra, do các kịch bản gốc thường đã rất nổi tiếng, các bạn phải có sự sáng tạo, hướng đi mới để tạo nét riêng cho mình”.

Đó cũng là lý do vở kịch cách mạng Đêm khuya về với mẹ (của cố soạn giả Ngọc Linh) do sinh viên - đạo diễn Võ Ngọc Tiến (lớp đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM) dàn dựng, nhận được nhiều đánh giá tích cực.

“Chúng tôi may mắn sinh ra và lớn lên khi đất nước hòa bình, không hiểu và cảm nhận được nhiều về nỗi đau của chiến tranh. Vậy nên, tôi chọn cách đào sâu vào tâm tư, nỗi đau của những phận người, theo cách nhìn của người trẻ hôm nay, gần gũi và đậm chất tình. Từ đó góp phần khắc họa bản anh hùng ca về những người trẻ tuổi đã hy sinh vì Tổ quốc, về tấm lòng kiên trung cao cả của những người mẹ Việt Nam anh hùng”, Võ Ngọc Tiến chia sẻ.

Chia sẻ về lựa chọn của các nghệ sĩ trẻ với đề tài lịch sử cách mạng, đạo diễn, NSƯT Lê Nguyên Đạt cho biết: “Đề tài lịch sử, lịch sử cách mạng, chiến tranh cách mạng... là dạng đề tài rất khó dựng, là thử thách lớn với những người nghệ sĩ trẻ trên con đường bước vào nghề. Thế nhưng nếu làm được, sẽ là sự khích lệ lớn lao cho các bạn về chuyên môn, đồng thời mang đến cho các bạn một tình yêu với lịch sử, niềm tự hào với quá khứ hào hùng của dân tộc. Khi các bạn ra trường sẽ mang theo tinh thần đó và lan tỏa đi các nơi, góp phần vào sự phát triển chung của sân khấu đương đại”.

THÚY BÌNH