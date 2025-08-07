Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, VTV tổ chức hai đại nhạc hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Hà Nội, lan tỏa giá trị văn hóa - nghệ thuật.

Dàn nghệ sĩ hàng đầu tụ hội trong show tháng 8 của VTV

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam (tối 9-8) quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, Tóc Tiên, Hòa Minzy… Đặc biệt, nghệ sĩ Xuân Hinh sẽ là khách mời danh dự, góp phần tạo điểm nhấn cho chương trình mang đậm tinh thần Việt.

Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải, chỉ đạo sản xuất, tổng đạo diễn hai chương trình chia sẻ: “Ngay từ chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, chúng tôi đã muốn tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, sự kết nối, sẻ chia của những người trẻ trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Khi hàng chục ngàn người đồng thanh một ca khúc Việt, đó là một vẻ đẹp rất riêng. Với VTV, nhiệm vụ lớn nhất là lan tỏa những giá trị tốt đẹp và làm cầu nối giữa nghệ sĩ với công chúng, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa nước nhà”.

Chương trình có sự kết hợp độc đáo giữa dàn nhạc dân tộc do nhạc sĩ Đồng Quang Vinh chỉ huy, ban nhạc Màu nước và các bản phối hiện đại của nhóm DTAP, giám đốc âm nhạc chương trình.

Theo DTAP, đây là lần đầu tiên nhóm đưa dàn nhạc dân tộc kết hợp âm nhạc đương đại lên sân khấu lớn, nhằm tạo không gian trình diễn mang bản sắc Việt nhưng hiện đại, gần gũi với khán giả trẻ.

Song song với hoạt động biểu diễn, các nghệ sĩ và khán giả sẽ chung tay đóng góp cho dự án cộng đồng “Thư viện niềm vui”, hướng tới xây dựng 100 thư viện cho học sinh nghèo.

Tiếp nối không khí sôi động của V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, đại nhạc hội V Fest - Thanh xuân rực rỡ (tối 10-8) sẽ mang đến những tiết mục đậm chất trẻ trung, hiện đại với sự tham gia của BinZ, Rhymastic, MONO, HIEUTHUHAI, Isaac, Bích Phương, Văn Mai Hương, Trang Pháp…

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 25.000 khán giả, trong đó có đông đảo sinh viên, công nhân, người lao động và lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9.

Cả hai chương trình đều được đầu tư công phu từ nội dung đến sân khấu, công nghệ trình diễn, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng cho khán giả và góp phần khẳng định vai trò tiên phong của VTV trong việc sáng tạo, kết nối và lan tỏa văn hóa Việt.

MAI AN