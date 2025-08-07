Ngày 7-8, tại Học viện Cán bộ TPHCM (phường Bình Thạnh, TPHCM), Sở VH-TT TPHCM tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao năm 2025.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự khai mạc có lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM và 200 học viên thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở; chuyên viên phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết, hội nghị nhằm trao đổi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác văn hóa, thể thao tại UBND xã, phường, đặc khu.

Đây là hoạt động để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, quảng cáo, lễ hội, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, karaoke, vũ trường, di sản văn hóa, nghệ thuật, báo chí - xuất bản, thông tin điện tử, thể dục thể thao…

Hội nghị tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở.

Có 200 học viên tham dự hội nghị tập huấn

Việc tổ chức hội nghị đảm bảo đúng thành phần, đối tượng, nội dung theo kế hoạch, sát thực tiễn. Nội dung, chương trình tập huấn thiết thực, phù hợp đối tượng và yêu cầu thực tiễn công tác.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-8 tại Học viện Cán bộ TPHCM, với 12 chuyên đề.

Cụ thể, ngày 7-8, có 7 chuyên đề: Công tác quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Công tác quản lý nhà nước về lễ hội, karaoke, vũ trường, quảng cáo, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, kỹ năng xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm; Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa và công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố; Công tác quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản; Công tác quản lý nhà nước về Thông tin điện tử.

Ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở VH-TT TPHCM, tập huấn chuyên đề 1

Ngày mai, 8-8, sở sẽ tập huấn 5 chuyên đề còn lại: Công tác quản lý nhà nước về nghệ thuật; Công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao; Công tác kiểm tra, xử lý trên lĩnh vực văn hóa, thể thao; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức các ngày lễ lớn; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã, đặc khu.

Học viên tham gia đủ 3/4 buổi học sẽ được Sở VH-TT TPHCM cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn. Sau khi kết thúc, Ban tổ chức sẽ báo cáo UBND TPHCM kết quả tổ chức lớp tập huấn và báo cáo kết quả học tập của các học viên gửi về UBND phường, xã, đặc khu.

TIỂU TÂN