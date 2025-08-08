Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Dấu ấn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 , do Nguyễn Thái Bình chủ biên.

Hồi ức Tháng Tám 1945 qua những trang tư liệu sống động

Tác phẩm được biên soạn công phu từ nhiều nguồn tài liệu gốc như: Văn kiện Đảng toàn tập, các bài báo đăng trên Cứu quốc, Sự thật, Độc lập… cùng hồi ức, diễn văn, thư từ của các nhà cách mạng, văn nghệ sĩ và quần chúng từng sống trong thời khắc lịch sử. Qua đó, cuốn sách tái hiện toàn cảnh cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 từ bối cảnh, thời cơ, sự lãnh đạo nhạy bén của Đảng, đến khí thế sục sôi của toàn dân đứng lên giành chính quyền, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Nội dung sách được chia thành 2 chương: “Những mốc son lịch sử” tập hợp các văn kiện, hiệu triệu và tuyên ngôn quan trọng như Quân lệnh số 1, Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh…; “Những năm tháng không thể nào quên” mang đậm dấu ấn hồi ức qua bài viết của nhiều nhân chứng lịch sử như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Xuân Thủy, Tô Hoài… Những câu chuyện về “Những ngày Tháng Tám ở Hà Nội”, “Chiếm thành Huế”, “Phá ngục Ba Tơ”, hay hình ảnh “cô gái Việt Nam trói sống giặc Nhật” được kể lại chân thực, giàu sức gợi.

Không chỉ dừng lại ở các sự kiện năm 1945, cuốn sách còn kết nối mạch lịch sử suốt 80 năm qua, từ hai cuộc kháng chiến trường kỳ đến công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước. Mỗi trang sách không chỉ là tư liệu nghiên cứu quý, mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh cao cả của cha ông, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay tiếp bước trên con đường độc lập - tự do - hạnh phúc.

MAI AN