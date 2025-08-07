Nhiều điểm văn hóa mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2-9

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhiều điểm văn hóa lớn trên cả nước sẽ mở cửa miễn phí đón công chúng từ ngày 1 đến 3-9, nhằm lan tỏa tinh thần tri ân lịch sử và quảng bá hình ảnh đất nước đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Theo Bộ VH-TT-DL, các bảo tàng trực thuộc bộ như: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ mở cửa tự do phục vụ người dân và du khách quốc tế trong dịp này. Đồng thời, nhiều chương trình trưng bày, triển lãm chuyên đề sẽ được tổ chức với nội dung gắn liền lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Tại Hà Nội, các bảo tàng giới thiệu loạt triển lãm như: Mùa thu Độc lập, Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai, Những người con của Tổ quốc, Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, không gian chợ vùng cao, trình diễn dân ca, dân vũ do chính các cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại đây thực hiện. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng sẽ phục vụ miễn phí các chương trình múa rối nước và ca nhạc hấp dẫn dành cho trẻ em và công chúng.

Tại TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh - Chân dung một con người.

MAI AN