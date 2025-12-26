Những quyết sách cho năm bản lề của TPHCM

Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X diễn ra hôm nay 26-12 mang ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển sắp tới của thành phố, đặc biệt là trong năm bản lề 2026. Nhiều nội dung quan trọng được đưa ra xem xét đều gắn trực tiếp với đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị đô thị.

Trong số đó, đáng chú ý là dự thảo bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn TPHCM. Đây sẽ là công cụ pháp lý về giá đất thống nhất của thành phố sau hợp nhất, đồng thời là nền tảng đảm bảo quyền lợi của người dân và môi trường đầu tư. Khi bảng giá đất được xây dựng dựa trên những quy định mới của Luật Đất đai 2024, phù hợp thực tế và khả thi, người dân sẽ an tâm hơn trong các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi, tái định cư; các thủ tục liên quan đất đai cũng có điều kiện thuận lợi hơn, góp phần giảm bớt những vướng mắc kéo dài nhiều năm qua.

Bên cạnh đó là nhóm nội dung liên quan phí, lệ phí, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách, phí thẩm định môi trường, chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường… Đây không chỉ là vấn đề tài chính công mà còn liên quan đến việc bảo đảm lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Mỗi quyết định đưa ra đều được kỳ vọng hướng đến mục tiêu chung là tạo nguồn lực ổn định cho phát triển, nhưng vẫn thể hiện được sự chia sẻ, đồng hành của thành phố với người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, các tờ trình về chủ trương đầu tư bệnh viện mới được nhiều người quan tâm. Các dự án như Bệnh viện Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường… nếu sớm triển khai sẽ giúp nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe, giảm áp lực lên tuyến cuối và tạo thêm lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng cho người dân.

Ở lĩnh vực giao thông, các dự án cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ và công trình kết nối với Đồng Nai được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo thuận lợi hơn cho đi lại và vận chuyển hàng hóa. Điều người dân mong chờ là những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, lộ trình triển khai rõ ràng và tinh thần trách nhiệm để các dự án sớm phát huy hiệu quả.

Ngoài các vấn đề trước mắt, kỳ họp cũng xem xét những nội dung mang tính nền tảng, lâu dài như: quy hoạch tổng thể thành phố; quản lý và khai thác hạ tầng thủy lợi, vùng neo đậu; đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Đây là những quyết định có thể chưa tạo ra kết quả ngay lập tức, nhưng lại góp phần định hình cách quản lý, vận hành đô thị trong nhiều năm tiếp theo.

Một điểm mới nhận được sự quan tâm là việc công bố nền tảng “Ứng dụng HĐND số TPHCM” và Cổng Thông tin điện tử. Khi kênh thông tin giữa cơ quan dân cử của thành phố và người dân thuận tiện hơn, việc tiếp cận thông tin và theo dõi, giám sát hoạt động của bộ máy sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn.

Kỳ họp HĐND TPHCM cuối năm diễn ra trong bối cảnh trung ương đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện ở các địa phương ngày càng lớn. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 25-12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tinh thần hành động mạnh mẽ, thiết thực, tạo ra những kết quả lan tỏa, đóng góp cho sự phát triển chung.

Với một đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mỗi quyết định chính sách của TPHCM đều gắn với những kỳ vọng cụ thể từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Năm bản lề chỉ thực sự có ý nghĩa khi những nghị quyết được thông qua trở thành động lực cải thiện chất lượng sống, thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và góp phần củng cố niềm tin xã hội. Đó cũng là thước đo quan trọng đối với chất lượng của mỗi kỳ họp HĐND, cũng như trách nhiệm trước cử tri của những người đại diện do nhân dân tín nhiệm bầu ra.

AN BÌNH