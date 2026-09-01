Văn hóa

Nhuộm tóc người trăm năm

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Mới đầu dăm ba sợi
Rồi tháng ngày đuổi theo
Xoáy tóc dần bạc tới
Anh loay hoay cả chiều

Cái chiều cầm chiếc lược
Còn lọng cọng lọng cà
Chải xuôi và vuốt ngược
Bối rối hồi, cũng qua

Anh tận tình năm tháng
Em khen: rất... nghệ nhân
Tóc em phai từng mảng
Qua anh, xanh xanh dần

Sợi nào phai vì nghĩ
Sợi nào bạc vì suy
Sợi nào cũng hương nhụy
Đen trắng không so bì

Nhuộm xong rồi lại tỉa
Từng sợi tóc bạc thầm
Năm mươi năm tròn trịa
Đến chuỗi ngày hoa râm

Song hành cùng sóng cả
Nửa thế kỷ trời ban
Đôi tình xin cúi tạ
Nghĩa tơ tóc ngàn vàng...

NGUYỄN THÁI DƯƠNG

Từ khóa

Tơ tóc Xanh xanh Sóng cả Hoa râm Dăm ba Ngàn vàng So bì Năm mươi Tóc bạc Chải

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