Nhuộm tóc người trăm năm

Mới đầu dăm ba sợi
Rồi tháng ngày đuổi theo
Xoáy tóc dần bạc tới
Anh loay hoay cả chiều
Cái chiều cầm chiếc lược
Còn lọng cọng lọng cà
Chải xuôi và vuốt ngược
Bối rối hồi, cũng qua
Anh tận tình năm tháng
Em khen: rất... nghệ nhân
Tóc em phai từng mảng
Qua anh, xanh xanh dần
Sợi nào phai vì nghĩ
Sợi nào bạc vì suy
Sợi nào cũng hương nhụy
Đen trắng không so bì
Nhuộm xong rồi lại tỉa
Từng sợi tóc bạc thầm
Năm mươi năm tròn trịa
Đến chuỗi ngày hoa râm
Song hành cùng sóng cả
Nửa thế kỷ trời ban
Đôi tình xin cúi tạ
Nghĩa tơ tóc ngàn vàng...