Nhuộm tóc người trăm năm

Mới đầu dăm ba sợi

Rồi tháng ngày đuổi theo

Xoáy tóc dần bạc tới

Anh loay hoay cả chiều

Cái chiều cầm chiếc lược

Còn lọng cọng lọng cà

Chải xuôi và vuốt ngược

Bối rối hồi, cũng qua

Anh tận tình năm tháng

Em khen: rất... nghệ nhân

Tóc em phai từng mảng

Qua anh, xanh xanh dần

Sợi nào phai vì nghĩ

Sợi nào bạc vì suy

Sợi nào cũng hương nhụy

Đen trắng không so bì

Nhuộm xong rồi lại tỉa

Từng sợi tóc bạc thầm

Năm mươi năm tròn trịa

Đến chuỗi ngày hoa râm

Song hành cùng sóng cả

Nửa thế kỷ trời ban

Đôi tình xin cúi tạ

Nghĩa tơ tóc ngàn vàng...

NGUYỄN THÁI DƯƠNG