nubia Air mỏng chỉ 5,9mm với độ bền vượt trội

Thiết kế siêu mỏng 5,9mm, màn hình phủ kính cường lực Gorilla Glass 7i, khung nhôm hợp kim, kháng nước và pin 5.000mAh giúp chiếc di động nubia Air vừa bền bỉ vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di động hằng ngày… Mẫu điện thoại này vừa được hãng ZTE giới thiệu đến người dùng.

nubia Air mỏng chỉ 5,9mm và chỉ nặng 172g.

Với độ mỏng chỉ 5,9mm, nubia Air đánh dấu bước tiến kỹ thuật ấn tượng, gần như tái định nghĩa chuẩn mực thiết kế smartphone trong phân khúc. Trọng lượng 172g cùng khung máy tinh xảo mang đến sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng, đưa khái niệm “smartphone siêu mỏng” lên một tầm cao mới.

Sản phẩm có hai phiên bản màu sắc mang hơi thở thời trang hiện đại: Titanium Black và Titanium Desert, đem đến nhiều lựa chọn phù hợp với cá tính người dùng.

Khác biệt lớn của nubia Air so với nhiều mẫu điện thoại siêu mỏng trên thị trường là khả năng bền bỉ, máy đạt chuẩn IP68 và IP69, cho phép chống bụi và ngâm nước trong nhiều tình huống khác nhau, từ việc rơi vào nước ngọt đến khả năng chịu được tia nước nóng áp suất cao.

Song song với khả năng kháng nước, nubia Air còn được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass 7i chống trầy xước, kết hợp với khung nhôm cường lực gia cố 4 góc để tăng cường khả năng chống rơi vỡ. Sản phẩm đã trải qua nhiều bài kiểm tra nghiêm ngặt, chứng minh độ bền đáng tin cậy trong quá trình sử dụng hằng ngày.

nubia Air sử dụng vi xử lý Unisoc T8300 8 nhân trên tiến trình 6nm, mang lại hiệu năng mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng hơn 28% so với thế hệ trước. Sức mạnh này được hỗ trợ bởi RAM động lên tới 20GB, cho phép xử lý đa nhiệm trơn tru và chuyển đổi ứng dụng nhanh chóng.

Máy còn tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu trải nghiệm. AI Scheduling giúp phân bổ CPU khi chơi game để duy trì tốc độ ổn định. APP Freeze tự động đóng băng ứng dụng ít sử dụng, từ đó tiết kiệm pin và tài nguyên hệ thống.

Ngoài ra, thiết bị được trang bị trợ lý Google Gemini, hỗ trợ tra cứu, công việc và giải trí. Tính năng Circle to Search cho phép khoanh vùng trực tiếp trên màn hình để tìm kiếm thông tin, sẽ được bổ sung thông qua cập nhật OTA. Một điểm nổi bật khác trên sản phẩm là AI Translate. Công nghệ này đem lại khả năng dịch cuộc gọi 2 chiều theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ dịch giọng nói và văn bản, mở rộng khả năng giao tiếp xuyên ngôn ngữ.

Sản phẩm được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1,5K và mật độ điểm ảnh 440 PPI, cho khả năng hiển thị chi tiết sắc nét. Dải màu DCI-P3 100% kết hợp cùng độ sáng cục bộ tối đa 4.500 nit giúp màu sắc sống động và dễ nhìn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

nubia Air còn mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh đa dạng với cụm 3 camera AI 50MP hỗ trợ nhiều chế độ như Dynamic Image, AI Sport Snapshot và quay video chống rung. Camera trước 20MP được tối ưu cho việc selfie, ảnh cho ra tự nhiên và sắc nét...

nubia Air chính thức mở đặt trước tại nhiều nhà phân phối Việt Nam và sẽ lên kệ vào ngày 10-10-2025 tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết 5.490.000 đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

KIM THANH