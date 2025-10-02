nubia NEO 3 GT 5G màu trắng xuất hiện cùng sự trở lại của Saigon Phantom

Tại thị trường Việt Nam, ZTE đã mắt nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng và thương hiệu này cũng công bố tái hợp tác cùng đội tuyển eSports Saigon Phantom, khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng game thủ trẻ trong mùa giải mới.

nubia NEO 3 GT 5G là smartphone chuyên cho người chơi game

nubia NEO 3 GT 5G gây ấn tượng với phong cách thiết kế cyber hiện đại, mặt lưng được tạo hình bằng các đường cắt đa giác và hiệu ứng ánh sáng tinh tế, mang lại cảm giác công nghệ cao. Cụm camera đặt dọc nổi bật với viền kim loại tinh xảo, trong khi các góc máy bo cong mềm mại giúp cầm nắm chắc tay.

Bên cạnh đó, nubia NEO 3 GT 5G là lựa chọn đáng tin cậy cho game thủ cần tốc độ, độ chính xác và hiệu năng ổn định. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,8 inch độ phân giải FHD+, độ sáng 1.300 nit và tần số quét 120Hz. Hình ảnh rõ nét, chuyển động mượt mà cùng khả năng phản hồi nhanh giúp người chơi giữ lợi thế trong những pha giao tranh quyết liệt.

Thông qua việc ra mắt nubia NEO 3 GT 5G phiên bản trắng và tiếp tục đồng hành cùng Saigon Phantom, ZTE cho thấy định hướng gắn bó dài lâu với cộng đồng game thủ Việt Nam, góp phần kiến tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của thể thao điện tử trong nước. Saigon Phantom là đội tuyển được thành lập từ năm 2017, đến nay vẫn là cái tên giàu thành tích nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam. Đội đã giành 10 chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng, trong đó gần nhất là mùa Xuân 2025, cùng chức vô địch thế giới APL 2023.

Thiết bị dùng vi xử lý T9100 5G chuyên biệt cho hiệu năng cao, xử lý mượt các tác vụ nặng. Công nghệ Dynamic RAM cho phép mở rộng dung lượng lên đến 24GB, hỗ trợ đa nhiệm và duy trì tốc độ ổn định. Viên pin 6.000mAh cùng sạc nhanh 80W giúp nạp năng lượng nhanh chóng, giảm thời gian gián đoạn, đáp ứng nhu cầu thi đấu cường độ cao.

Máy còn được tích hợp nút vai cảm ứng kép (Dual Trigger), tính năng hiếm trong cùng phân khúc. Đặc biệt hữu ích với các tựa game MOBA hoặc bắn súng, nút vai cho phép phân bổ thao tác, giảm độ trễ và tăng khả năng phản xạ. Ngoài phần cứng mạnh mẽ, NEO 3 GT 5G đi kèm bộ công cụ NeoTurbo và giao diện AI Game Space 3.0. Người dùng dễ dàng tùy chỉnh cấu hình, theo dõi nhiệt độ, tốc độ khung hình và tắt thông báo để trải nghiệm liền mạch.

Nubia NEO 3 GT 5G phiên bản màu trắng được bán với giá 6.590.000 đồng và từ ngày 8 đến 10- 10, người dùng đặt hàng trước sẽ nhận ngay bộ quà tặng Game Master Suite đặc biệt… cùng các ưu đãi khác.

KIM THANH