Ô tô giảm giá cuối năm

Ở quý cuối của năm 2025, nhiều hãng ô tô tung ra các chính sách ưu đãi, giảm giá để kích cầu thị trường trong nước. Dù mức giảm khá hấp dẫn, từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, nhưng sức mua vẫn yếu.

Đua... giảm giá

Thời điểm này ghi nhận tại nhiều showroom ô tô trên địa bàn TPHCM khá vắng vẻ, hầu hết khách tới chỉ để bảo dưỡng xe.

Tại showroom Hyundai ở phường Thới An, bãi xe còn nhiều xe mới được nhập về chưa bán hết. Chị Dương Thị Hiền, nhân viên bán hàng, thuyết phục: “Mức giảm giá trong quý 4-2025 cũng khá tốt, anh cân nhắc thêm nhé. Tậu xe vào thời điểm này là phù hợp để cùng gia đình đi du lịch trong dịp lễ, tết sắp tới”.

Trong khi đó, ông Đào Thành, phụ trách kinh doanh một showroom ô tô tại phường Hiệp Bình, cho biết sức mua vẫn trầm lắng do người tiêu dùng thận trọng trước bối cảnh kinh tế khó khăn, lãi suất cao và tâm lý chờ đợi đợt giảm giá sâu hơn vào cuối năm nay.

“Nhiều đại lý, showroom buộc phải chấp nhận giảm giá mạnh, thậm chí hy sinh lợi nhuận để đẩy hàng tồn và duy trì dòng tiền”, ông Đào Thành nói.

Nhằm vực dậy sức tiêu thụ, nhiều hãng xe chạy khuyến mãi giảm sâu ở một số phân khúc. Hãng Toyota và các đại lý tiếp tục áp dụng mức giảm 50%-100% lệ phí trước bạ (LPTB) cho nhiều mẫu xe của mình, trong đó mẫu bán chạy nhất là Toyota Vios được giảm tới 100% LPTB. Hiện Toyota Vios đang có giá niêm yết 458- 488- 545 triệu đồng cho 3 phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G, mức giảm này tương đương giá trị 46-50-54 triệu đồng, tùy từng đại lý.

Tương tự, Honda City cũng đang được một số đại lý giảm 100% LPTB. Mức giảm giá này tương đương số tiền quy đổi từ 50-57 triệu đồng, đưa giá bán thực tế bản tiêu chuẩn của Honda City chỉ còn 449 triệu đồng, bản giữa Honda City L xuống còn 485 triệu đồng, còn phiên bản cao cấp nhất Honda City RS có giá khoảng 510 triệu đồng.

Với Hyundai Accent, giá niêm yết từ 439-569 triệu đồng, khách hàng mua xe được giảm còn 389-519 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Stargazer hiện cũng đang được các đại lý của Hyundai giảm trực tiếp 50 triệu đồng, kéo giá bán thực tế xuống chỉ còn 439-549 triệu đồng.

Ở phân khúc MPV, Mitsubishi Xpander hiện cũng giảm 50%-100% LPTB. Trong đó, Xpander Cross với giá niêm yết 699 triệu đồng, giảm tới 70 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 629 triệu đồng. Phiên bản Xpander AT Premium giảm còn 593 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc, nhiều hãng xe Trung Quốc đang triển khai các chương trình khuyến mãi. Trong đó, thương hiệu Geely công bố ưu đãi cho cả 3 mẫu xe đang phân phối: Coolray, Monjaro và EX5. Hãng hỗ trợ 50% LPTB cho mọi phiên bản, đồng thời tặng kèm 2 năm bảo hiểm thân vỏ. Cũng thuộc tập đoàn Geely, thương hiệu Lynk & Co hỗ trợ LPTB cho nhiều mẫu xe. Các phiên bản Lynk & Co 01 Hyper và 01 được hỗ trợ 100% LPTB, tương đương mức giảm 92- 100 triệu đồng.

Hãng xe MG cũng tham gia cuộc đua giảm giá mạnh, đơn cử như mẫu MG HS (SUV cỡ C) đang được các đại lý xả hàng xe đời 2024, với mức giảm tới 150 triệu đồng. Các dòng khác như MG5, ZS, HS và MG4 EV được hỗ trợ LPTB hoặc tặng quà, mức ưu đãi dao động từ 10-50 triệu đồng tùy phiên bản.

Không chỉ các dòng phổ thông, nhiều mẫu xe cao cấp cũng được điều chỉnh giảm sâu. Honda CR-V e:HEV RS giảm 150 triệu đồng, còn 1,1 tỷ đồng; Subaru Outback giảm 400 triệu đồng, còn 1,7 tỷ đồng. Volkswagen Teramont giảm 350 triệu đồng, còn 1,79 tỷ đồng; trong khi Mercedes-Benz E300 AMG giảm tới 700 triệu đồng, hiện còn hơn 2 tỷ đồng.

Một mẫu xe châu Âu vừa được trình làng tại một triển lãm ô tô ở TPHCM

Tồn kho gần 150.000 xe

Xe tồn nhiều, khách hàng thưa vắng khiến nhiều đại gia trong ngành ô tô lao đao. Công ty CP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3-2025, với doanh thu thuần đạt mức 1.149,5 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2024. Giá vốn hàng bán ở mức gần 1.090 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 59,7 tỷ đồng, giảm 66% so với mức 174 tỷ đồng của cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp thu hẹp mạnh từ 11,3% xuống còn 5,2%, phản ánh việc giảm giá bán để kích cầu hoặc chi phí nhập xe tăng trong bối cảnh thị trường ô tô trầm lắng. Trong khi đó, các chi phí khác tăng dẫn đến kết quả là Haxaco báo lỗ 24,2 tỷ đồng trước thuế trong quý 3, trong khi cùng kỳ lãi 113 tỷ đồng. Sự sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận phản ánh giai đoạn khó khăn kéo dài của thị trường ô tô, khi sức mua yếu và cạnh tranh giữa các đại lý ngày càng gay gắt.

Đối với Công ty CP Ô tô Giải Phóng (mã chứng khoán: GGG), báo cáo tài chính quý 3-2025 ghi nhận thêm một quý thua lỗ, nâng tổng lỗ lũy kế đến ngày 30-9 lên gần 357 tỷ đồng. Trong quý 3, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 52 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng. Tuy nhiên sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ đạt 983 triệu đồng, không đủ bù đắp các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Kết quả là công ty lỗ sau thuế gần 2 tỷ đồng, đánh dấu quý thua lỗ thứ 11 liên tiếp kể từ đầu năm 2023. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 28 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với thời điểm đầu năm.

Mặc dù sức tiêu thụ khó khăn, theo thống kê từ hệ thống bán lẻ, lượng ô tô tồn kho cả nước hiện gần 150.000 chiếc, nhưng các hãng vẫn tiếp tục nhập thêm xe mới, khiến áp lực giảm giá ngày càng lớn để cạnh tranh giành khách hàng.

Ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Ô tô Hà Nội, phân tích, thị trường ô tô hiện trầm lắng là do kinh tế còn khó khăn và phải thích ứng với các chính sách, quy định mới. Lượng xe vẫn tiếp tục nhập về nhiều là do các hãng ô tô vẫn kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế và thị trường Việt Nam, đồng thời thị trường ô tô các nước Đông Nam Á đang có dấu hiệu chững lại, nên lượng xe từ Thái Lan, Indonesia đang được ưu tiên chuyển sang Việt Nam.

Ông Lê Anh Tuấn, chuyên gia tư vấn ô tô nhận định, nếu các hãng ô tô không có gói kích cầu đủ mạnh thì doanh số bán hàng cả năm 2025 chỉ dao động quanh mức 520.000-540.000 xe, tốc độ tăng trưởng bằng hoặc thấp hơn năm 2024. Trong khi đó, phân khúc xe điện và xe hybrid được kỳ vọng là điểm sáng của năm 2025, với mức tăng trưởng dự báo 40%-50% so với năm 2024, nhờ chính sách ưu đãi LPTB của Chính phủ đối với xe điện và các chính sách từ nhà sản xuất, xu hướng tiêu dùng xanh.

ĐỨC TRUNG